Estos son los equipos de campaña que empiezan a rodear a los candidatos presidenciales

Los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López hacen parte de los 14 aspirantes que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo. Foto: Cortesía

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A diez días de iniciar formalmente la carrera por la presidencia de la República, los aspirantes terminan de consolidar sus equipos de campaña conformados por congresistas —quemados, reelectos o electos—; excandidatos presidenciales; aliados de vieja data; articuladores políticos y empresarios.

En la candidatura del Pacto Histórico, Iván Cepeda intenta continuar ese proyecto político con viejos conocidos de Petro en su Gobierno, como la adhesión del exaspirante presidencial Juan Fernando Cristo —quien renunció a su aspiración presidencial en el último día de plazo— y todo el bloque de su partido En Marcha.

El anuncio se dio este miércoles en el hotel Tequendama, en un evento donde hablaron de sus acuerdos basados en la profundización de las reformas sociales, el impulso de una transición energética justa, el fortalecimiento de la autonomía territorial y la defensa de la soberanía y de la integración latinoamericana. Según Cepeda, esta adhesión se llamará “Alianza por la Vida” y buscará, en los próximos meses, sumar a otras fuerzas.

Uno de los puntos sensibles de esta unión es la propuesta de una constituyente, defendida por el presidente Gustavo Petro, pero que no es respaldada por En Marcha. En respuesta a este cuestionamiento, la senadora Pizarro aseguró que la constituyente solo sería necesaria si el Congreso no aprueba las reformas sociales y que se implementaría tras un gran acuerdo nacional.

Cristo se suma a un equipo original del petrismo purasangre que asesora a Cepeda, donde están María José Pizarro, su jefa de debate; Alexander López, jefe de debate de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué; así como otros congresistas, entre los que están Gabriel Becerra, quien es uno de sus principales voceros. En este partido, los congresistas electos y no electos se encargan del comité de campaña de sus departamentos, pero en las regiones donde no tienen participación tendrán que buscar nuevos aliados.

Esto en medio de acercamientos a sectores progresistas del partido Alianza Verde. Tan solo esta semana se reunieron los congresistas Leon Freddy Muñoz, Ariel Ávila, Santiago Osorio y Martha Alfonso con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Además, la campaña del ungido del petrismo busca respaldos en sectores tradicionales, a partir de “delegados” que acercan a aspirantes que se quemaron en las elecciones de marzo, pero pueden sumar votos en los territorios.

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La ganadora de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, no solo trajo de esa coalición a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, sino que integró a otros miembros en su comité político como David Luna o Enrique Peñalosa. Así como los exaspirantes presidenciales por firmas Felipe Córdoba, que no logró el aval conservador, y el exministro Daniel Palacios. Este último, pese a no poder ingresar en la Gran Consulta, también aterrizó en la campaña de Valencia el pasado 13 de marzo.

Otros que se dividen la jefatura de debate son el exministro en el Gobierno Santos, Aurelio Iragorri; desde los llanos aparece el senador Alirio Barrera, así como el congresista liberal Miguel Ángel Pinto, que servirá como puente con los liberales. Esta misma tarde, la campaña anunció a su “jefe de volanteo”, al congresista más votado en esta elección, Daniel Briceño.

Estos políticos mueven diferentes temas al interior de la campaña; sin embargo, el relato oficial que comparte Gabriel Vallejo es de un comité político integrado por quien la asesoró desde el inicio de campaña, el expresidente Álvaro Uribe Vélez; la gerente de campaña María del Rosario Guerra; el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; la gerente de la campaña de Juan Daniel Oviedo, María Isabel Nieto; Pedro Agustín Valencia y el mismo Vallejo.

El Comité Político Nacional de la campaña de @PalomaValenciaL es el siguiente:

1. Álvaro Uribe Vélez.

2. María del Rosario Guerra.

3. Enrique Peñalosa.

4. María Isabel Nieto (gerente de la campaña de Juan Daniel Oviedo)

5. Pedro Agustín Valencia (hermano de Paloma).

6. Gabriel… — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) March 18, 2026

En la otra derecha, el candidato de Salvación Nacional, Abelardo De La Espriella, tiene un círculo de asesores que construyó a lo largo de estos últimos meses. Uno de sus hombres más cercanos es el senador liberal, Mauricio Gómez Amín, quien lo acompaña a la mayoría de sus eventos; a este se suma un fuerte bloque religioso donde está su gerente de regiones, el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán y Sara Castellanos, senadora electa de su partido.

En los llanos tiene dos figuras que lo impulsan. El primero es el exgobernador Juan Guillermo Zuluaga, que tiene un fuerte caudal en el Meta; y pese a su reciente negativa de adherir bloques tradicionales, la representante araucana Lina Garrido en Cambio Radical y otros congresistas siguen cerca de su campaña. También tiene respaldo de José Félix Lafaurie, que renunció al Centro Democrático para irse a su partido y a un bloque disidente de la colectividad del expresidente Uribe.

Es la primera vez en la historia de Colombia, que dos outsiders de la política, están dispuestos a hacer lo que Colombia necesita, por el bien de la República.



Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/h15gumF42M — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 18, 2026

El equipo de Sergio Fajardo suma nuevas mujeres de confianza a su campaña. Desde el anuncio de su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, la candidatura inició el despliegue de aliados para consolidar puentes a su favor. Entre ellas está su jefa de debate, la representante Jennifer Pedraza, quien lidera los acercamientos con la academia, así como sectores independientes y de centroizquierda que puedan sumarse. Otra vez que se unió a su campaña y sonó como fórmula vicepresidencial es la rectora de la universidad EAN, Brigitte Baptiste, a quien anunció como su ministra de Ambiente.

Claudia López tiene en su círculo interno por ahora a las congresistas Catherine Juvinao y Angélica Lozano, pareja de la candidata. Según pudo conocer El Espectador, el equipo político de esta campaña termina de ultimar detalles sobre sus integrantes para presentarlo de forma oficial la próxima semana.

Otros aspirantes como Mauricio Lizcano, a pesar de su tercer cambio en la fórmula vicepresidencial, refuerzan apoyos de un bloque político del partido Verde. Entre ellos están nombres como Wilder Escobar o Berenice Bedoya; mueven esa campaña. Mientras Luis Gilberto Murillo se acerca a otros sectores, aunque lo buscan en la izquierda.

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