Cepeda sumó a Cristo, Lizcano definió nueva fórmula y otras movidas de la primera vuelta

Juan Fernando Cristo e Iván Cepeda. Foto: X de Juan Fernando Cristo

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Las alianzas agitan el panorama electoral de cara a la contienda del próximo 31 de mayo. Las 14 candidaturas que buscan suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño buscan respaldos en orillas políticas diferentes a las suyas y suman asesores y políticos expertos en la búsqueda de votos. La movida más reciente se concretó este jueves en la campaña de Iván Cepeda.

En el Hotel Tequendama, el aspirante del Pacto Histórico recibió el respaldo de Juan Fernando Cristo y su fuerza de En Marcha. Cristo fue ministro del Interior de Gustavo Petro y a última hora se bajó de la contienda presidencial. Días antes de tomar la decisión, se reunió con María José Pizarro, una de las figuras clave de la campaña oficialista.

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El acuerdo entre las dos fuerzas políticas se basó en la profundización de las reformas sociales, el impulso de una transición energética justa, el fortalecimiento de la autonomía territorial y la defensa de la soberanía y de la integración latinoamericana. Según Cepeda, esta adhesión se llamará “Alianza por la Vida” y buscará, en los próximos meses, sumar a otras fuerzas.

Uno de los puntos sensibles de esta unión es la propuesta de una constituyente, defendida por el presidente Gustavo Petro y que es respaldada del todo por En Marcha. En respuesta a este cuestionamiento, la senadora Pizarro aseguró que la constituyente solo sería necesaria si el Congreso no aprueba las reformas sociales y que se implementaría tras un gran acuerdo nacional.

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En otras orillas también hay movimiento. La candidata Paloma Valencia recibió el respaldo del excandidato al Congreso Horacio Serpa. En esas toldas ya anunciaron que en la cúpula de la campaña estarán, además de la fórmula Juan Daniel Oviedo, el expresidente Álvaro Uribe, la exministra María del Rosario Guerra, el exalcalde Enrique Peñalosa y la exdiplomática María Isabel Nieto. A ellos se sumarán el hermano de la candidata, Pedro Agustín Valencia, y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

Otra movida que se conoció en las últimas horas fue la designación de una nueva fórmula del candidato Mauricio Lizcano. El exministro de las TIC había elegido a Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, pero este se bajó argumentando motivos familiares. La nueva fórmula es Pedro de la Torre, quien fue presentado como investigador de la Universidad de Harvard.

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Sergio Fajardo ya designó a la actual representante y senadora electa Jennifer Pedraza como su jefa de debate. En el equipo del exgobernador de Antioquia ya estaban asesores como Antoni Gutiérrez-Rubí, Andrés Vecino y Hugo Acero. En las últimas horas se han sumado nombres como el del general (r) Óscar Naranjo y la académica Brigitte Baptiste. La llave de esta campaña es la exsecretaria de Educación de Bogotá Edna Bonilla.

Abelardo de la Espriella, que va de la mano con José Manuel Restrepo y con el coaval de Salvación Nacional, dejó claro que se irá por el camino del “outsider” y que, por esa razón, no aceptará respaldos de partidos tradicionales. “Quien negocia con el demonio termina enredado, nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, aseguró. Cambio Radical, partido que tiene a varios de sus congresistas impulsando al abogado, pausó una decisión de bancada para la primera vuelta.

Claudia López, Luis Gilberto Murillo, Clara López, Sondra Macollins, Miguel Uribe Londoño, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano, Santiago Botero y Gustavo Matamoros completan el tarjetón de la primera vuelta.

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