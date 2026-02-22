Estos son los políticos con líos judiciales que buscan el Congreso|La Mesa Redonda

John Moisés Besaile, Martha Peralta, Wadith Manzur, David Racero, Miguel Polo Polo y Berenice Bedoya son solo algunos de los nombres de congresistas cuestionados que esperan repetir curul en el Congreso. Este es el listado completo. Foto: El Espectador

Dos semanas restan para que los colombianos acudan a las urnas para elegir la conformación del nuevo Congreso que regirá a partir del 20 de julio de 2026 y que extenderá su poder en el Legislativo hasta el 2030. Son más de 3.000 candidatos de los cuales, cerca de una treintena se encuentra envuelva en algunos líos jurídicos o judiciales que ensombrecen algunas campañas a la espera de una sentencia final en los estrados.

Nombres como los de Martha Peralta o Wadith Manzur, vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd); Berenice Bedoya a la que se le vinculan en otras entidades como Findeter o el Fondo de Adaptación, hasta acusaciones por cobros a sus colaboradores, el listado de cuestionados que quieren curul en el Congreso genera mayores ruidos entre los electores.

Es por ello que en La Mesa Redonda de El Espectador se pusieron sobre la mesa algunos de esos expedientes controvertidos que tocan a todos los partidos y todos los sectores. En este análisis se abarcaron desde aquellos casos del Pacto Histórico y su trámite en las cortes; algunos nombres del Centro Democrático; e incluso, el caso de un condenado que seguirá su intención de volver al Capitolio a partir del próximo 20 de julio.

