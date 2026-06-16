Inicia la última semana para aprobar proyectos en el Congreso: esto es lo que está juego

Debate en la plenaria del Senado para la aprobación del presupuesto del 2026, por COP 546,9 billones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A partir de este martes el Congreso entrará en su última semana de sesiones con un pendiente de más de un centenar de proyectos que se encuentran estancados entre el Senado y la Cámara. El Legislativo tiene hasta el 20 de junio para evacuar iniciativas clave antes de su clausura.

Las agendas de las dos cámaras se ven fuertemente marcadas por iniciativas que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca evacuar. Y es que en las dos corporaciones el primer punto, y que tiene el resto de textos bloqueados, es el de la jurisdicción agraria y rural.

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Esa iniciativa lleva con numerosos acuerdos entre todas las bancadas desde diciembre del 2024. Sin embargo, el artículo 9 que se refiere a las facultades que tendrá la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los procesos rurales le tiene en suspenso, pues de la oposición piden hacer serios ajustes a esa propuesta.

¿Qué ha pasado? la plenaria de Cámara ha tenido en su escritorio esa iniciativa por más de cuatro meses, pero esos acuerdos no se han sellado. Además, el Centro Democrático ha empleado varias estrategias para evitar su discusión, entre ellas la ruptura del quorum, normal en procesos legislativos. Pero esa medida también ha puesto en jaque iniciativas de varios sectores y por los que podría no haber mayores avances en la última semana de labores. En el Senado esperan el texto que allí aprueben para poder discutir la iniciativa.

En el Senado, detrás de la agraria hay proyectos en materia de honores y homenajes, pero también hay otros clave como la ley Jineth Bedoya, que propone “la capacitación obligatoria en violencias contra las mujeres y enfoque de género a los servidores públicos, particulares que desempeñen funciones públicas y contratistas de entidades públicas involucrados en la prevención, atención, protección y sanción de estas violencias”.

En lo que respecta a las Comisiones, el proyecto de mayor calado que podría hundirse es el que define el futuro del Ministerio de la Igualdad. Por tiempos la iniciativa ya no tiene espacio para que pueda ser discutida en el sentido de mantener esa cartera con vida. No obstante, los legisladores se encuentran definiendo medidas para direccionar sus actividades a otras dependientes, especialmente el Departamento de Prosperidad Social.

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Otras comisiones siguen discutiendo iniciativas relacionadas a homenajes, pero estas tendrían que pasar por las plenarias, razón por la que el futuro de las mismas se encuentra en incertidumbre.

El retraso legislativo

Parte de este freno que han tenido numerosas iniciativas tiene que ver con los problemas que tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro con esta rama. Y es que por más de dos años el jefe de Estado tuvo una confrontación ante lo que él consideró como “un bloque institucional” para el paso de sus reformas.

Aunque en el Capitolio se aprobaron, entre otros, la reforma pensional, dos de los tres textos correspondientes a la jurisdicción agraria o la reforma laboral, otros como la reforma a la salud no tuvieron visto bueno. Eso valió para que el gobierno propusiera una consulta popular, jornada que terminó de escalar las tensiones con el Legislativo.

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