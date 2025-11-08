Se agita elección de candidato conservador tras ingreso de excontralor a la competencia

Excontralor Felipe Córdoba agita elección de candidato del Partido Conservador. Foto: Archivo Particular

Una carta firmada por 12 integrantes del Directorio Nacional del Partido Conservador fue enviada a la presidenta de esta colectividad, Nadia Blel, para solicitar la revisión del proceso de inscripción de precandidaturas a la Presidencia de dicha fuerza política. De acuerdo con la misiva, el tiempo para definir los nombres que competirán por el aval de este movimiento debe extenderse para permitir la inclusión de otras figuras, particularmente de una: el excontralor Felipe Córdoba.

Los integrantes del Directorio señalaron que los tiempos actuales pueden restringir la participación efectiva de los militantes y enviar un mensaje en contra de la apertura y el pluralismo que, según explicaron, define a sus bases. Así las cosas, los 12 le pidieron a la también senadora Blel considerar ampliar el plazo de inscripciones hasta el próximo 1 de diciembre, fecha que permitiría una adecuada deliberación interna sobre los procesos y candidaturas.

Más allá de esos argumentos, los firmantes señalaron que la solicitud también está relacionada con la intención de incluir entre los nombres de los precandidatos a Felipe Córdoba Larrarte, ex Contralor General y actual candidato presidencial por firmas. Según explicaron, Córdoba ha expresado públicamente su interés de participar en la contienda con el partido, algo que ellos consideran valioso debido a su trayectoria en el servicio público y su visión del país y las instituciones.

“En ese marco, estimamos que su participación no solo enriquece el debate interno, sino que refuerza la proyección nacional del partido, como una fuerza moderna, capaz de convocar liderazgos, comprobada capacidad técnica, sentido social y arraigo en los principios de responsabilidad, legalidad y bien común. Esta solicitud se formula con el propósito de fortalecer la legitimidad institucional”, se lee en el documento.

Entre los firmantes de la carta están las senadoras Liliana Bitar y Liliana Benavides, así como los representantes Andrés Montes, Nicolás Barguil, Jorge Alexander Quevedo y Andrés Felipe Jiménez. Aunque el tono de la carta invita a ampliar el número de precandidatos y no propone a Córdoba directamente como la ficha presidencial del Partido Conservador, internamente genera fuertes tensiones debido a que se trata de la opinión de un sector que no está convencido de llevar como ficha principal a Efraín Cepeda, senador que ya inscribió su candidatura y a quien, hasta ahora, solo le compite la representante Juana Carolina Londoño.

Así las cosas, queda en evidencia que existen varias facciones en las toldas de este partido y que habrá una discusión amplia por el aval del candidato que seguramente se unirá a una consulta de derecha y de los partidos tradicionales para enfrentar al petrismo en las urnas. Efraín Cepeda parte como el favorito, pues tiene el respaldo de la Presidencia del partido y de buena parte de la bancada, pero no de toda, como quedó evidenciado en la reciente comunicación. Esto a su vez demuestra que Córdoba, a pesar de estar en el proceso de recolección de firmas, continúa estrechando lazos con los partidos y buscando otro impulso a su candidatura.

Carta de apoyo de conservadores a Felipe Córdoba

