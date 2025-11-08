Hay pelea en el uribismo por encuesta para elegir candidato: esto dicen Miguel Uribe y Cabal

El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se avivó el fuego amigo en el Centro Democrático por cuenta de varias cartas y mensajes entre los precandidatos y directivos del partido que, aunque eran privados, se difundieron en redes sociales este sábado. Todo habría iniciado con una carta de Miguel Uribe Londoño a Gabriel Vallejo que contenía varias dudas sobre el proceso de selección de candidato único a través de una encuesta.

Vallejo decidió responder públicamente y aseguró que en lenguaje de la comunicación de Uribe Londoño “no se compadece con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”. Según el director de la colectividad, prefirió no comentar sobre esos reclamos, pero sí lanzar varios interrogantes a la campaña de Uribe, lo que escaló aun más la pelea.

Lea también: Ley de Garantías: lo que sí y lo que no se puede hacer desde el 8 de noviembre

En una carta enviada al precandidato, Vallejo habló de un posible contacto entre asesores de Uribe Londoño y la firma ATLASINTEL, que sería la más opcionada para hacer la encuesta de selección. El director le preguntó al precandidato si hubo contacto e incluso una propuesta de contrato para un estudio o investigación que midiera la intención de voto para 2026.

“En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿tuviste conocimiento de la solicitud de servicios que le hiciera tu asesor a la firma ATLASINTEL?“, le cuestionó Vallejo. Uribe Londoño respondió diciendo que está en la campaña por ”un deber moral, pidió que el debate sea sin “politiquería” y dijo que no fomentará peleas internas. “Estoy dispuesto a someterme a cualquier proceso de encuestas (...) lo único que exijo es que esas empresas hagan encuestas en hogares y sean auditables y los sondeos sean publicados en aras de las transparencia”, señaló en un video.

No se pierda: Lo que está en juego por choque entre Gobierno y Congreso a 40 días de acabar periodo

A la discusión se sumó otra de las precandidatas, María Fernanda Cabal. “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden”, dijo en una carta enviada a Gabriel Vallejo.

“En este proceso no solo se define una candidatura presidencial; está en juego la representación genuina de los valores del Centro Democrático y la confianza de millones de colombianos que creen en la posibilidad de una transformación real para nuestro país, de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, agregó Cabal.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.