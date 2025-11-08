Logo El Espectador
Hay pelea en el uribismo por encuesta para elegir candidato: esto dicen Miguel Uribe y Cabal

Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, le pidió a Miguel Uribe aclarar si algunos de sus asesores intentó contactar a la firma que podría realizar la medición para definir un candidato presidencial entre los cinco aspirantes.

Redacción Política
08 de noviembre de 2025 - 07:24 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe y los precandidatos de su partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño.
Foto: Archivo Particular
Se avivó el fuego amigo en el Centro Democrático por cuenta de varias cartas y mensajes entre los precandidatos y directivos del partido que, aunque eran privados, se difundieron en redes sociales este sábado. Todo habría iniciado con una carta de Miguel Uribe Londoño a Gabriel Vallejo que contenía varias dudas sobre el proceso de selección de candidato único a través de una encuesta.

Vallejo decidió responder públicamente y aseguró que en lenguaje de la comunicación de Uribe Londoño “no se compadece con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”. Según el director de la colectividad, prefirió no comentar sobre esos reclamos, pero sí lanzar varios interrogantes a la campaña de Uribe, lo que escaló aun más la pelea.

En una carta enviada al precandidato, Vallejo habló de un posible contacto entre asesores de Uribe Londoño y la firma ATLASINTEL, que sería la más opcionada para hacer la encuesta de selección. El director le preguntó al precandidato si hubo contacto e incluso una propuesta de contrato para un estudio o investigación que midiera la intención de voto para 2026.

“En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿tuviste conocimiento de la solicitud de servicios que le hiciera tu asesor a la firma ATLASINTEL?“, le cuestionó Vallejo. Uribe Londoño respondió diciendo que está en la campaña por ”un deber moral, pidió que el debate sea sin “politiquería” y dijo que no fomentará peleas internas. “Estoy dispuesto a someterme a cualquier proceso de encuestas (...) lo único que exijo es que esas empresas hagan encuestas en hogares y sean auditables y los sondeos sean publicados en aras de las transparencia”, señaló en un video.

A la discusión se sumó otra de las precandidatas, María Fernanda Cabal. “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden”, dijo en una carta enviada a Gabriel Vallejo.

“En este proceso no solo se define una candidatura presidencial; está en juego la representación genuina de los valores del Centro Democrático y la confianza de millones de colombianos que creen en la posibilidad de una transformación real para nuestro país, de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez”, agregó Cabal.

