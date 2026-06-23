Finalizan escrutinios municipales de la segunda vuelta ¿qué sigue?

Jornada de elecciones presidenciales realizado en Corferias donde se realiza conteo de votos posterior al cierre de escrutinios en este punto de la ciudad Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La segunda vuelta presidencial arrojó a Abelardo de la Espriella como el vencedor de los comicios del pasado 21 de junio al superar a Iván Cepeda con una diferencia aproximada a los 250.000 votos, la más pequeña en la historia del país. Sin embargo, desde la campaña del oficialismo se han elevado más de 57.000 reclamaciones a la espera de conocer, a detalle, los resultados finales.

El proceso, según constata en los aplicativos oficiales de la Registraduría, ya habría culminado en su fase inicial que se hace en los municipios. Ese conteo se encuentra a cargo de jueces y notarios de la República, quienes verifican las actas electorales y declaran el resultado de mesas o puestos de votación.

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Aunque se presentaron algunos retrasos en departamentos como Vaupés, al término del lunes 22 ya se había realizado el 99,99 % de los escrutinios. La variación, según algunos delegados tanto del Pacto Histórico como de la campaña de Abelardo de la Espriella sería mínima.

En este mismo contexto, desde el Pacto se han impulsado impugnaciones en más de 57.000 mesas que fueron resueltas casi que de inmediato. Ahora bien, quedan pendientes de resolución algo más de 3.000 reclamaciones que tendrían respuestas en la reanudación de esta jornada de escrutinios.

En misma línea, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) han asegurado que las reclamaciones están siendo atendidas y que frente a la solicitud para realizar realizar un conteo presencial de las actas electorales de las votaciones en el exterior no tendrían lugar. Esa exigencia se realizó desde la campaña de Iván Cepeda que presentó una tutela con medidas cautelares para poder avanzar en esa situación.

Con ese panorama, el proceso de escrutinio pasaría a las comisiones departamentales, que realizan la contrastación de los informes municipales y proceden a entregar la competencia al CNE para que realice su declaración final. En ese organismo se ha asegurado que la declaración del presidente electo llegaría en la noche de este martes.

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