¿En qué van los escrutinios de segunda vuelta?: esto dicen desde el CNE y la Registraduría

Avanzan los escrutinios en Corferias tras la finalización del preconteo. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Los resultados de segunda vuelta presidencial tienen a Abelardo de la Espriella como el vencedor de la contienda sobre Iván Cepeda. El proceso, sin embargo, se encuentra en la fase de escrutinios que será, según han señalado desde el oficialismo, el único con el que se reconocerá la victoria del abogado de 47 años. Pero ¿cómo van los escrutinios?

Este proceso inició casi que de forma inmediata una vez se divulgaron los resultados preliminares. 12,9 millones de votos pudieron a De la Espriella como vencedor, mientras que Cepeda se quedó con 12,7. Y aunque su colectividad aseguró que reconocen los resultados, señalan que los mismos no son vinculantes hasta que jueces y notarios de la República los declaren.

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De acuerdo a lo señalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el proceso municipal ya avanza en más del 98 %. Esa fase es la primera, pues se realiza en los municipios. Pero de forma paralela, en las regiones donde ese proceso ya finalizó, se ha pasado a la fase departamental que será la que ratifique la verificación inicial y es la antesala al escrutinio nacional que es realizado por parte del CNE.

No obstante, el panorama podría extenderse más de lo esperado. El registrador Hernán Penagos dijo a El Espectador que por lo general este tipo de procesos demoran tres días. Ahora bien, también depende de las reclamaciones e impugnaciones que, por el momento, ascienden a mas de 57.000 según señalaron desde la campaña de Iván Cepeda.

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