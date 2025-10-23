“Fuerza de las Regiones” ya tiene ruta para depurar candidatura presidencial

Precandidatos Juan Carlos Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Guillermo Zuluaga y Héctor Olimpo Espinosa. Foto: Jose Vargas Esguerra

Los cuatro exmandatarios que buscan la Presidencia, a través de la coalición “Fuerza de las Regiones”, ya tienen lista la ruta para definir al candidato presidencial que los representará. Aunque ya habían anunciado que realizarán una encuesta, cada vez tienen más claro cómo será el proceso.

Reporteros de este diario supieron que los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas ya han avanzado en las conversaciones. En ese sentido, ya acordaron que serán 4.000 muestras y esperan que se realice en 12 capitales y en varios municipios más, hasta llegar a un “mínimo de 30”.

Hasta el momento, no se ha acordado si será una encuestadora nacional o internacional, una decisión que depende del costo. En todo caso, se supo también habrá una firma auditora y su origen dependerá del de la encuestadora. Es decir, si la firma que hace es nacional, la que audita es internacional y viceversa.

Otro punto clave es que se están definiendo las preguntas. Habría, por lo menos, tres aunque no se han definido con exactitud pero el propósito es mostrar la foto de los cuatro precandidatos y preguntar por cuál votaría, por cuál no y cuál sería el ideal para enfrentar al candidato de Petro.

Cada uno de los cuatro precandidatos –Gaviria, Zuluaga, Espinosa y Cárdenas– avanza en su recolección de firmas. Sin embargo, el acuerdo que tienen es que, independiente de que sea elegido entre los cuatro, recibirá el apoyo de los otros tres. Además, está la conversación de si sumarían a la eventual alianza de derecha que se está discutiendo en los sectores de centro derecha.

