Cómo saber si es jurado y dónde votar en la consulta del Pacto Histórico

Para este domingo, 26 de octubre, está convocada la primera cita del ciclo electoral que irá hasta mayo o junio de 2026, dependiendo de si hay segunda vuelta presidencial. Se trata de la consulta de partidos, a la que solo irá el Pacto Histórico para definir no solo a su precandidato presidencial, sino también la composición de las listas al Senado y a la Cámara.

Como en todos los procesos electorales, la Registraduría definió quiénes serán los jurados de votación en las más de 13 mil mesas instaladas para el proceso en el que pueden votar todos los colombianos mayores de 18 años. Para consultar si es jurado, puede entrar a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) y en el home principal encontrará un botón que lo redirigirá a todo lo que tiene que ver con la consulta del próximo domingo.

En esa pantalla está disponible información de la consulta como los tarjetones (a la Presidencia, al Senado y todas las jurisdicciones en las que habrá listas del Pacto). Al seleccionar el botón llamado “Jurados de votación”, donde se ingresa la cédula de ciudadanía se indica si se es o no jurado. También se puede consultar el puesto de votación.

En la consulta del Pacto para precandidato de la Presidencia, las personas podrán elegir entre el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho. Sin embargo, en el tarjetón también aparecerá la cara del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien también se había presentado como precandidato. No obstante, ante las dudas que hay de si será interna o interpartidista, anunció que renunciaría, pero cuando lo hizo, ya la Registraduría había impreso los tarjetones y respondió que no tenía ni los recursos ni la capacidad logística para imprimirlos una segunda vez y repartirlos por todo el país.

A esto se suma que en ese tarjetón aparece el logo del Pacto Histórico. Sin embargo, este miércoles, los tres partidos que están en el movimiento y a los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, de manera condicionada, la fusión en el Pacto –que aún no tiene personería jurídica–. Ante este panorama, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano informaron que no participarán en la consulta, sino que esta será hecha solo por el Polo Democrático Alternativo.

