“Lo más sano es que las Fuerzas Militares sean completamente apolíticas”: Matamoros

¿Cuál es su ideología política?

Yo no soy ni izquierda ni derecha ni de centro. Yo juré bandera hace 50 y pico años y para mí la bandera, la Constitución y el escudo son el fundamento político de mi movimiento, libertad y orden.

¿Cuál es su principal propuesta?

Mi programa es seguridad con desarrollo y desarrollo con seguridad. Esa propuesta se basa en tres ejes que son tres letras S: un país seguro, un país sobrio y un país sano. Un país seguro porque vamos a quitarle el territorio a los bandidos. Sobrio porque va a ser un país austero, vamos a reducir los gastos y el tamaño del Estado. Y un país sano porque en este momento el país está en cuidados intensivos. Sus instituciones y muchos de sus programas están en cuidados intensivos.

¿Qué haría en los primeros 100 días de su eventual gobierno?

Lo primero va a ser la presencia en toda Colombia con el equipo para que la gente nos conozca y para oír de primera mano los problemas de los colombianos. Lo segundo es voy a devolverles a las Fuerzas Militares una cantidad de cosas que han perdido, por ejemplo la nivelación salarial que no se ha hecho desde 1992, el fuero militar, el espíritu combativo.

¿A qué le daría continuidad del gobierno del presidente Gustavo Petro?

Creo que a ninguna política. Este gobierno ha sido un circo y ha fallado en todas sus promesas. Ninguna de las propuestas que ha hecho este gobierno tiene validez en un gobierno futuro.

¿Y a qué no le daría continuidad?

Vamos a revisar todos los documentos de Defensa y Seguridad Nacional, a reestructurar las agencias de inteligencia del Estado. Pero aparte de eso, vamos a llevar desarrollo social a las áreas que están más abandonadas en este país, a los departamentos de la costa del Pacífico, el Putumayo, el Vichada, el Guaviare, Arauca, Norte de Santander, bajo Cauca antioqueño y sur del Bolívar, que son los sitios donde se producen todos los fenómenos de violencia de este país y donde está el narcotráfico y la minería ilegal. También vamos a devolverle la soberanía energética a nuestro país y a volver a explotar petróleo y gas.

¿Con quién se aliaría de cara a su candidatura?

Por ahora no estoy pensando en alianzas porque estoy construyendo un partido político que tiene una visión muy diferente a los partidos tradicionales. Quiero acabar con esas alianzas oscuras que tienen muchos de nuestros políticos.

¿Cree que los militares deben votar, como busca un proyecto que fue radicado en el Congreso?

Yo pienso que los militares no deben votar, pues ellos han sido como el fiel de la balanza, los que están en la mitad. Yo no quiero imaginarme a políticos metidos en los cuarteles ni a un comandante de una tendencia política dirigiendo unas personas de otras tendencias políticas. Lo más sano que le puede pasar al país es que las Fuerzas Militares sean completamente apolíticas.

¿Cree que la descertificación de los Estados Unidos a Colombia fue una decisión técnica o política?

La desertificación debe entristecernos a todos los colombianos, no importa que digan que sea política o que sea técnica. Nos pone como un país cuestionado por la opinión pública mundial y la realidad es que los cultivos de uso ilícito van ya por las 300.000 hectáreas. Eso se veía venir y por eso hay que erradicar y fumigar. El daño es terrible, pues se está generando una economía subterránea que la vemos, por ejemplo, en el comportamiento del dólar. Jamás el dólar había estado en COP 3.800 y ahora normalmente está en esa cifra. Eso nos indica que hay una economía subterránea que hay que combatir.

