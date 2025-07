“La respuesta solo la tiene él”: Cambio Radical sobre candidatura de Vargas Lleras

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Germán Vargas Lleras

Entre consultas y nuevas precandidaturas presidenciales, los partidos están tratando de concretar sus propias aspiraciones para la Casa de Nariño. Entre ellos, Cambio Radical, a la espera de una decisión del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, su líder natural.

Así lo explicó el presidente de la colectividad de oposición, Germán Córdoba, a El Espectador. Según recordó, a inicios de año, se le pidió a Vargas Lleras que fuera candidato por decisión unánime en la convención. Sin embargo, la respuesta del exvicepresidente fue que “no era el momento para ventilar aspiraciones personales, ni egos ni protagonismos, porque el país tenía que trabajar buscando una unidad”.

"La respuesta de si va a ser o no candidato solo la tiene él y esperamos que en los próximos días vuelva al país para poder hablar con él y que el propio Germán le cuente a Colombia si va a ser o no candidato. Yo espero que sí, porque no hay otra persona más preparada que él para sacarnos de esta inmensa dificultad”, indicó Córdoba.

Completamos una semana más de este tratamiento. Toda la familia muy solidaria, esta semana la compañía fue de mi hermano Enrique. Me señalan que en algunas semanas me van a permitir viajar a Bogotá por algunos días. Saludes a todos desde Houston. pic.twitter.com/guyMhqePFi — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) July 4, 2025

Por el momento, el exvicepresidente se está recuperando de dos intervenciones quirúrgicas en Estados Unidos, por lo que todavía no ha pisado Colombia. Así, queda todavía pendiente la decisión que podrá encaminar, al menos oficialmente, a Cambio Radical a las presidenciales e, incluso, a la posibilidad de una consulta interpartidista en marzo.

Las alianzas, según el mismo presidente de la colectividad lo hizo saber, no están descartadas. El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha dicho que está dispuesto a dialogar con Vargas Lleras, y si bien Córdoba reconoció que “eso aún no se ha dado”, lo ve “viable”.

"Hay que buscar la unidad con todos aquellos con quienes coincidimos en que el gobierno de Petro es un desastre. Eso sí, es claro que el próximo Gobierno debe tener experiencia, conocimiento y carácter para reconstruir el país”, afirmó.

