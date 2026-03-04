Reapareció Germán Vargas Lleras a cuatro días de elecciones, ¿entra en carrera presidencial?

Exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Cambio Radical

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras reapareció públicamente tras varios meses de interrogantes sobre su estado de salud y dio un nuevo impulso a las listas de su partido, Cambio Radical, para las votaciones del próximo 8 de marzo en el que esa colectividad se juega más de 20 escaños en el Congreso.

Vargas Lleras ha estado intermitente en el escenario político debido a varios procedimientos médicos que se había tenido que realizar en el exterior. De hecho, la última vez que se le vio activamente fue en el pasado mes de diciembre cuando lideró una reunión de bancada de Cambio Radical en Bogotá y en la que también participó, Fuad Char, otro de los grandes caciques de Cambio Radical.

En el mensaje que fue difundido por las redes sociales de ese partido y en algunos medios de comunicación, Vargas Lleras promovió el mensaje para la votación de su colectividad y afirmó que “con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo, preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo. Este no es momento de improvisar, es momento de elegir”.

Su mensaje cerró con la frase “recuperemos el rumbo”, que dejó a la incertidumbre lo que podría ser el futuro político de Vargas Lleras. Y es que en varias esferas se había comentado la posibilidad de que el exvicepresidente se sumara a la contienda presidencial que tendrá, precisamente, esa primera parada el próximo 8 de marzo.

Durante estos últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo. No es momento de improvisar.



Es tiempo de tomar decisiones firmes y responsables.



“Recuperemos el rumbo”, Germán Vargas Lleras. Este 8 de marzo, vota Cambio Radical. #En2026ElCambioEsRadical pic.twitter.com/potxwKeZCX — Cambio Radical (@PCambioRadical) March 4, 2026

En la mencionada reunión de bancada de diciembre se estimó que él no tendría participación de esta ruta electoral de camino a marzo, pero, no se estimó nada en relación a un posible aterrizaje en la primera vuelta. Además, Cambio Radical no ha avalado a ningún candidato, siendo una posibilidad que renace en la entraña de esa colectividad.

Horas antes de este mensaje, el precandidato Juan Carlos Pinzón, que participará de la denominada Gran Consulta por Colombia, aseguró que Vargas Lleras “está haciendo falta en la política colombiana” y destacó varias de sus cualidades durante su carrera política. Y aunque no le dejó alguna invitación, quedó también un mensaje de fortaleza para el futuro próximo del exvicepresidente.

Aún así, en el seno del partido han señalado que los interrogantes siguen latentes y que no se les ha comunicado alguna decisión tomada por parte de Vargas Lleras. De estimar alguna opción presidencial, el exvicepresidente podría inscribirse hasta el 13 de marzo, cuando culminen las inscripciones para candidaturas presidenciales.

