Petro en alocución presidencial se refirió a transparencia de las elecciones: esto dijo

El presidente Gustavo Petro sostuvo este miércoles una alocución presidencial en referencia a las elecciones legislativas de este próximo 8 de marzo. Durante su declaración el presidente expresó que a pesar de lo pacíficas que han estado estas elecciones existen alertas importantes en materia de transparencia y vigilancia.

Tras reiterar su postura respecto al software de preconteo y escrutinio, manifestando que “para mitigar el efecto de unos algoritmos opacos en el conteo de los votos y un preconteo que es privado completamente en lugar del Consejo de Estado de un Software estatal, público y verificable, lo que hay que hacer es impugnar mesas donde haya irregularidades. Si una mesa no es impugnada queda válido el preconteo, pero si se impugna son los jueces de la República los que volverán a abrir las urnas para ratificar si lo dicho en el preconteo es cierto o no”, el presidente aseguró que el Código fuente (que da las instrucciones en esta materia), no ha sido mostrado a los partidos políticos hasta la fecha.

Al respecto, desde la Registraduría se reiteró que este código, que ya se encuentra en proceso de congelamiento, fue entregado a los partidos durante cuatro días para que vieran como estaba compuesto el software.

Además, se refirió a la compra de votos, situación que ya había sido alertada por el registrador Hernán Penagos. Al respecto, el presidente aseguró que esta es una forma de hacer fraude que se extiende de manera importante por el país y que ya ha dado la orden a la Policía Nacional de capturar a quienes ejerzan este delito. “Espero que además, la ciudadanía no venda el voto. Vender el voto es elegir al verdugo”, manifestó.

Por último, reiteró el tema de las EPS y expresó que “esta abierto en mi despacho y en mi computador un correo electrónico que sirve para que cada contratista de las EPS que reciba o que le den la orden a algún funcionario de pagar comisiones por un contrato, sea de medicina, atención, etc.” pueda denunciar las irregularidades para que se haga control sobre las EPS prestadoras de salud. Además, mencionó nuevamente la reforma al sistema de salud que se hundió en el Congreso y reiteró la importancia de reformar un sistema que tiene a “las mafias que heredamos de las EPS”.

