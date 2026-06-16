Gobernadores responden a De La Espriella por acusaciones de compra de votos

Gobernadores Carlos Amaya y Luis Alfonso Escobar responden a Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los gobernadores de Boyacá y Nariño, Carlos Amaya y Luis Alfonso Escobar, respectivamente, respondieron a los señalamientos sobre compra de votos que en los últimos días realizó Abelardo De la Espriella. El candidato asegura que entregó pruebas a Estados Unidos.

Y es que a menos de una semana de las urnas, el aspirante por Defensores de la Patria endureció su discurso relacionado a una denuncia por la presunta existencia de un cartel para la compra de votos que buscaría favorecer a Iván Cepeda.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Durante una reciente entrevista, De la Espriella aseguró que existe una “mafia” para la compra de votos, que si bien está focalizada en la región Caribe, “también se está moviendo en Boyacá, donde el gobernador [Carlos Amaya] está metiendo mano. Hoy he entregado la evidencia de cómo el gobernador Amaya está presionar alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos buscando votos para el señor Cepeda”, dijo.

De la Espriella agregó que “estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal. Tenemos que defender el voto. Para eso tengo que hacer lo que corresponda y no me puedo quedar de brazos cruzados. A los americanos también les interesa que se defienda esto”.

Previo a esa acusación también había señalado al gobernador Luis Alfonso Escobar, de quien dijo que existe una denuncia “sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico. No sea bandido gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar gobernador de Nariño a los alcaldes y a los ciudadanos”, aseguró.

Los señalamientos han provocado críticas de varios sectores, pues, según ha asegurado el candidato, las denuncias por estos supuestos hechos las ha remitido ante las autoridades de Estados Unidos, pues bajo su concepto, ese tipo de delitos no han sido atacados en el país.

Puede leer: Inicia la última semana para aprobar proyectos en el Congreso: esto es lo que está juego

¿Qué dicen los gobernadores?

El gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar dijo que “cuando se ataca a un Gobernador llamándolo “bandido” no se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que, durante años, ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación", dijo.

Agrego, además, que “Nariño no merece ser estigmatizado ni señalado desde el odio y la descalificación. Somos un pueblo trabajador, resiliente y valiente que ha hecho enormes sacrificios para convertirse en un referente de Paz Territorial en Colombia. Hoy, más que nunca, los nariñenses nos unimos para defender el respeto, la palabra y la democracia”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.