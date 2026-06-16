Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Gobernadores responden a De La Espriella por acusaciones de compra de votos

Los gobernadores de Boyacá y Nariño respondieron a los señalamientos del candidato presidencial que los vincula a una red para compra de votos a favor de Iván Cepeda,

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
16 de junio de 2026 - 03:40 p. m.
Gobernadores Carlos Amaya y Luis Alfonso Escobar responden a Abelardo de la Espriella.
Gobernadores Carlos Amaya y Luis Alfonso Escobar responden a Abelardo de la Espriella.
Foto: El Espectador
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los gobernadores de Boyacá y Nariño, Carlos Amaya y Luis Alfonso Escobar, respectivamente, respondieron a los señalamientos sobre compra de votos que en los últimos días realizó Abelardo De la Espriella. El candidato asegura que entregó pruebas a Estados Unidos.

Y es que a menos de una semana de las urnas, el aspirante por Defensores de la Patria endureció su discurso relacionado a una denuncia por la presunta existencia de un cartel para la compra de votos que buscaría favorecer a Iván Cepeda.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Durante una reciente entrevista, De la Espriella aseguró que existe una “mafia” para la compra de votos, que si bien está focalizada en la región Caribe, “también se está moviendo en Boyacá, donde el gobernador [Carlos Amaya] está metiendo mano. Hoy he entregado la evidencia de cómo el gobernador Amaya está presionar alcaldes, funcionarios y para ofrecer contratos buscando votos para el señor Cepeda”, dijo.

De la Espriella agregó que “estamos enfrentados a una mafia, a una banda criminal. Tenemos que defender el voto. Para eso tengo que hacer lo que corresponda y no me puedo quedar de brazos cruzados. A los americanos también les interesa que se defienda esto”.

Previo a esa acusación también había señalado al gobernador Luis Alfonso Escobar, de quien dijo que existe una denuncia “sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico. No sea bandido gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar gobernador de Nariño a los alcaldes y a los ciudadanos”, aseguró.

Los señalamientos han provocado críticas de varios sectores, pues, según ha asegurado el candidato, las denuncias por estos supuestos hechos las ha remitido ante las autoridades de Estados Unidos, pues bajo su concepto, ese tipo de delitos no han sido atacados en el país.

Puede leer: Inicia la última semana para aprobar proyectos en el Congreso: esto es lo que está juego

¿Qué dicen los gobernadores?

El gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar dijo que “cuando se ataca a un Gobernador llamándolo “bandido” no se agrede a una persona, se hiere la dignidad de un departamento entero que, durante años, ha luchado por reemplazar la violencia por la paz, el abandono por la esperanza y la división por la reconciliación", dijo.

Agrego, además, que “Nariño no merece ser estigmatizado ni señalado desde el odio y la descalificación. Somos un pueblo trabajador, resiliente y valiente que ha hecho enormes sacrificios para convertirse en un referente de Paz Territorial en Colombia. Hoy, más que nunca, los nariñenses nos unimos para defender el respeto, la palabra y la democracia”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Carlos Amaya

Luis Alfonso Escobar

Gobernador de Boyacá

Gobernador de Nariño

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Elecciones 2026

Candidatos presidenciales

 

baltasar(622)Hace 5 minutos
A la élite económica y política,ya despojada de toda ética y moral(cristiana),en caso de imponer a un rufián como La Espriella como presidente,no se podrá librar del reclamo histórico de un pueblo indignados.Los aristócratas y reyes franceses y rusos ,quienes explotaban a la plebe(pueblo) fueron llevados a la guillotina.La aristocracia criolla feudal colombiana ,única sobreviviente en América Latina,podría llegar a este mismo destino.La respuesta es NO ,pero que la duda
enriqueparra1978(84821)Hace 33 minutos
Hay que poner en conocimiento los presuntos delitos que cometa Delaespriella. No puede entorpecer la democracia generando pánico con la compra de votos sin prueba. Será que las encuestas no dijeron la verdad y el sabe que lo van a derrotar. El candidato de la derecha no tiene respaldo popular. Y el pueblo es mayoría. Los Estratos 5 y 6 representan el 7% de la población. Los estratos 1,2, 3 y 4 que son la fortaleza de Cepeda representan el otro 80%.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.