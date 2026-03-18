Gobierno Petro le pide a la Registraduría que se les permita auditar código fuente

Ministra de las TIC, Carina Murcia y ministro del Interior, Armando Benedetti junto al presidente del CNE, Cristian Quiroz y al registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez. Foto: Ministerio del Interior

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En la Comisión de Seguimiento para los procesos electorales que se lleva a cabo este miércoles, el ministro del Interior, Armando Benedetti, junto a la ministra de las TIC, Carina Murcia, pidieron a la Registraduría de Hernán Penagos que el código fuente -que se encarga de el preconteo y el escrutinio de los votos- no solo muestre a los partidos políticos, sino que se deje auditar con expertos técnicos del Ministerio de las TIC.

La petición, en palabras de Benedetti “es, y por eso hoy está la señora ministra, es que se pueda hacer una verdadera auditoría del software, para que se quiten las dudas o se absuelvan las preguntas, porque aquí hemos tenido un mejor clima, las hemos llevado de la mejor forma, para que entonces desde el Ministerio de las TIC se pueda hacer esa famosa auditoría”. Y agregó que este proceso se acompañaría por todos los partidos políticos.

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“Estamos a tiempo de que la Registraduría haga la agenda para ver desde cuándo se haría esto. También se quiere que los partidos el día de las elecciones tengan acceso a la información de ese software y durante la semana de escrutinios”, precisó e ministro.

Esta petición llego luego de que en horas de la madrugada el presidente Gustavo Petro arremetiera nuevamente contra el registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach, tras una declaración pública de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, en el que manifiesta su apoyo a 16 funcionarios y contratistas de su entidad sancionados por la Procuraduría debido a las visitas que hicieron a la Registraduría y Cancillería, indagando sobre Thomas Greg & Sons en 2024.

“Ratifico mi apoyo irrestricto a estos funcionarios. Estamos convencidos de que sus actuaciones se enmarcaron bajo el cumplimiento del estricto marco legal y constitucional. Para nuestra sorpresa hoy recibimos esta sanción y esta decisión”, sostuvo la superintendente.

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Al respecto el presidente Gustavo Petro aseguró que después de las criticas respecto a sus constantes manifestaciones denunciando un presunto fraude electoral “de la firma Thomas Greg and Sons por su papel monopólico de la data de los colombianos, la Procuraduría persigue a los funcionarios que hicieron la investigación. La investigación debe continuar”.

Además, el mandatario aseguró que “el fraude electoral está demostrado desde el año 2014 y se mantiene el mismo fraude y la misma empresa desde ese entonces cuando la orden por sentencia judicial”.

Durante la Comisión, también manifestaron nuevamente críticas hacia el presidente Petro por presunta participación en política desde diferentes partidos y la MOE aseguró que existe 99,8 % de correspondencia entre los resultados de preconteo y escrutinios de las elecciones a Senado. Y reiteró que “las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel sobre candidaturas, partidos en competencia y resultados deben guardad un estándar reforzado de prudencia”. Por último la MOE aseguró que existe un estancamiento en la representación política paritaria de las mujeres en el Congreso tras las elecciones del 8 de marzo, sin lograr siquiera la representación del 30 %.

Lea aquí el informe:

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