“Respeto para construir condiciones”: Uribe sobre unidad entre Valencia y De la Espriella

Paloma Valencia, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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Este miércoles el expresidente Álvaro Uribe, quien es además líder del Centro Democrático, se refirió a las peticiones de unidad entre la candidata de su partido, Paloma Valencia y el candidato Abelardo de la Espriella (que cuenta con el respaldo de Salvación Nacional).

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En la misiva, Uribe expresa que, frente a esas peticiones, el “deber es total respeto para construir condiciones”. Asegurando que piden unidad ciudadanos que “temen a la continuidad de Petro y Cepeda”, lo que representa para él la consolidación del “poder narcoterrorista que asfixia el emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores”.

Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones.



Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 18, 2026

Además, el expresidente se refirió a la iniciativa de una nueva Asamblea Constituyente para acabar con la alianza público privada que existe en la Constitución de 1991. “Petro y Cepeda significan reducir el empleo al “rebusque callejero” o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo. Que Colombia gane con libertad y bienestar colectivo", puntualizó.

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Esta situación llega tras la victoria de Paloma en la consulta interpartidista, donde sacó más de 3 millones de votos, superando a Juan Daniel Oviedo, quien es ahora su fórmula vicepresidencial. En el pasado, el líder del Centro democrático ya había manifestado que de no ganar la consulta el partido contemplada adherirse a la candidatura de Abelardo de la Espriella, e incluso tras conocerse la polémica alianza entre Oviedo y Valencia, varias personalidades afines al partido se han inclinado por este candidato debido a que “representa los principio del Centro Democrático”.

El presidente Petro replicó la misiva

Por su parte, tras conocerse el comunicado de Uribe, el presidente Petro no tardó en responder. “Usted convoca a la unidad para una nueva época de terror sobre el pueblo y su juventud como ya lo hicieron usted y Duque en el pasado. Terror que mueran 6.402 jóvenes inocentes por una directriz de su gobierno a su fuerza pública, terror que encarcelen 3.000 jóvenes solo por protestar contra la injusticia en el gobierno de Duque”, replicó.

Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluído su gobierno.



La unidad que pide es contra mi y me calumnia. Reducir el… https://t.co/jWppVuBCaU — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

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