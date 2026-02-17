Grupo de 33 excongresistas y dirigentes políticos declaró respaldo a Galán para la consulta

Juan Manuel Galán, candidato a la Presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, recibió el respaldo de varias figuras políticas, académicas y empresariales de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo. Galán busca llegar al tarjetón de la primera vuelta tras medirse en una consulta interpartidista con Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Mauricio Cárdenas.

“Juan Manuel Galán, como un líder capaz de interpretar y materializar los ideales del legado ético y político de Luis Carlos Galán, ha asumido la representación del partido Nuevo Liberalismo en esta contienda electoral y votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción de que los valores y los ideales que hemos defendido y honrado durante décadas, volverán a iluminar la democracia colombiana”, se lee en la declaración.

Citando la memoria de su padre, Luis Carlos Galán, los firmantes señalaron que el país enfrenta el reto fundamental de retomar el rumbo trazado por la Constitución de 1991 en la defensa del Estado Social de Derecho. Así mismo, señalaron que esa senda debe encontrarse sin acudir a la violencia ni a la estatización o a la negación de las libertades y garantías civiles y políticas para todos los ciudadanos y ciudadanas”.

“Como afirmaba Luis Carlos Galán, ‘La justicia, como la libertad y la vida, tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca’. Por eso, frente a una coyuntura electoral en la que el modelo autoritario antidemocrático tiene vuelo tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, saludamos y apoyamos la iniciativa de la Gran Consulta por Colombia”, agregaron.

Los dirigentes políticos que respaldan a Galán

Las 33 figuras que suscribieron la declaración fueron:

Jorge Valencia Jaramillo. Ex-Ministro, exsenador, exalcalde de Medellín.

María Cristina Ocampo de Herrán. Exconcejal de Bogotá, Expepresentante a la Cámara. Exdirectora del ICBF.

Andrés Talero. Miembro Fundador del Nuevo Liberalismo. Exconsul.

Víctor Reyes Morris. Exrepresentante a la Cámara. Exconcejal de Bogotá. Exdirector del ICETEX.

Rafael Amador Campos. Exrepresentante a la Cámara, Exsenador, Exconcejal de Bogotá, Exembajador.

Alegría Fonseca. Abogada y Filósofa. Ambientalista. Exconcejal de Bogotá. Exrepresentante a la Cámara.

Jaime Buenahora. Exrepresentante a la Cámara. ex cónsul en Nueva York.

Germán García Durán. Exembajador en Kenia. Representante Permanente en Naciones Unidas en Nairobi.

Carmen Inés Cruz. Exrectora Universidad de Ibagué, Exalcaldesa de Ibagué.

Juan Ramón Barberena. Abogado. Exconcejal de Cali. Exsenador de la República.

Antonio De Roux. Abogado y dirigente Empresarial.

Alfonso Parra Pulido. Líder comunitario.

Juan Manuel Uribe. Consultor en Desarrollo Productivo Urbano y Regional.

Fernando Salgado. Médico. MS.

Gustavo Bernal Perdomo. Exdiputado Asamblea y exgobernador de Cundinamarca,

Gloria Orduz Trujillo. Periodista (Washington).

Edgar Materón Salcedo. Empresario.

José Corredor Núñez. Líder sindical. Exdiputado a la Asamblea de Cundinamarca y Exrepresentante a la cámara.

Francisco Sáenz. Empresario.

Sandra Leventhal. Psicóloga. Directora Nacional del Colectivo de mujeres Nuevo Liberalismo.

Yerly Mozo. Ingeniera y Defensora de los Animales.

Juan Fernando Reyes Kuri. Exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Carlos Eduardo Lagos Campos. Abogado. Columnista, exdirigente gremial.

Germán Ricaurte. Economista. Empresario. Ex edil de Chapinero.

Carlos Mario Pinilla. Abogado. Exsuperintendente de Vigilancia.

Jacob guerra. Abogado laboralista. Dirigente político de Sucre.

Luis Enrique Castaño. Dirigente político del Guaviare.

Gonzalo Cárdenas Mahecha. Mayor General (R)FAC. Ex secretario técnico Aerocivil.

Alvaro José Cuaran. Abogado. Dirigente político de Nariño.

Juan Love Ramírez. Edil de Suba (Bogotá).

Jesús Araque. Concejal de Bogotá.

Juan Sebastián Gómez. Representante a la Cámara,

Julia Miranda. Representante a la Cámara.

