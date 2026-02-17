Estos son los partidos que más han inscrito testigos electorales para este 8 de marzo

Inscripción de testigos electorales para el 8 de marzo cierra el 1 del mismo. Foto: Cristian Garavito

Con corte al 15 de febrero, un total de 5.970 personas le habían manifestado al Consejo Nacional Electoral su intención de ser testigos electorales en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Se trata de ciudadanos interesados en ser veedores de las votaciones en representación de un partido o movimiento político.

De acuerdo con las cifras del CNE, Cesar, con el 33 %, Valle del Cauca, con el 19,3 %, y Córdoba, con 9,9 %, son los departamentos que lideran la lista de postulados para el proceso. Así mismo, la entidad señaló que, en materia de despliegue territorial, el sistema reporta que más de 4.900 mesas de votación ya cuentan con testigos postulados y se prevé un incremento en los próximos días.

En cuanto a la postulación por partidos, hasta el momento el top 5 de colectividades con más testigos electorales lo integran la coalición Cambio Radical-ALMA (31,2 %), el Partido de La U (25,6 %), Alianza por Colombia (19,2 %), Movimiento Salvación Nacional (11,1 %) y la coalición de Mira con Colombia Renaciente (6,9 %). Cabe anotar que el plazo de postulación termina el 1 de marzo a las 11:59 de la noche.

De estos datos llama la atención la ausencia de partidos como el Pacto Histórico o Centro Democrático, principales fuerzas en las esquinas del oficialismo y la oposición. De hecho, tras la divulgación de estos datos, varios candidatos, congresistas y militantes de esos sectores pidieron a sus bases fortalecer la estrategia de testigos electorales.

“Sé pilar de la nación y la democracia: Inscríbete como testigo electoral. Las alertas por delitos electorales, fraude en el conteo y adulteración de actas son graves; ponen en riesgo la democracia y la voluntad del pueblo. La intención de algunos sectores, tanto nacionales como extranjeros, de interferir en la definición de nuestro futuro es clara y peligrosa”, ha señalado la cabeza de lista del Pacto Histórico, la exministra de Salud Carolina Corcho.

Una vez culminado el plazo de postulación, el CNE realizará la acreditación de los actores mediante la expedición de un acto administrativo y la generación de la credencial digital con correspondiente código QR. Cabe señalar que, a diferencia de los jurados de votación, elegidos por sorteo, el testigo es designado por una campaña únicamente para vigilar, lo cual les permite presentar reclamaciones, solicitar recuento y realizar registro fotográfico.

