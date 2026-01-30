Habrá elecciones atípicas el domingo: conozca los municipios que elegirán alcaldes este año

Puesto de votación presentados por la Registraduría. Foto: Cristian Garavito

Este domingo habrá elecciones atípicas para elegir alcalde en el municipio de Ponedera (Atlántico), esto después de que la elección del mandatario Aristarco Romero Meriño fuese anulada por decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, debido a una doble militancia.

La Registraduría Nacional instalará cinco puestos de votación, en los que se habilitarán 56 mesas. En el municipio hay 21.118 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.

Ponedera es el segundo municipio que enfrenta elecciones atípicas este año, después de la elección en Girón (Santander) que ocurrió el pasado 18 de enero.

Otro de los municipios que tendrá elecciones atípicas será Concepción, también Santander. Allí, el Consejo de Estado ratificó la salida por doble militancia del alcalde escogido en 2023, Eduar Abril Borrero. Sin embargo, no se conoce la fecha en que serían las nuevas elecciones atípicas en esa municipalidad.

En los últimos dos años ha habido elecciones atípicas en los siguientes municipios: El Rosario (Nariño), Pamplonita (Norte de Santander), Chiriguaná (Cesar), Apartadó (Antioquia), Inzá (Cauca), Nuevo Colón (Boyacá), Oiba (Santander), La Victoria (Boyacá), Tocancipá (Cundinamarca), San Fernando (Bolívar). En el último año también escogieron un nuevo alcalde en una ciudad capital como Bucaramanga y una nueva gobernadora en el departamento del Magdalena.

