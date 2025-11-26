Registraduría anuncia nueva jornada masiva de inscripción de cédulas para elecciones

La inscripción de cédulas para elecciones al Congreso será hasta el 8 de enero y para la Presidencia hasta el 31 de marzo. Foto: Registraduría

Con la intención de facilitar la inscripción de cédulas, la Registraduría de Hernán Penagos realizará, entre el 27 y el 30 de noviembre, jornadas masivas para que las personas inscriban sus cédulas para las elecciones de 2026.

Es la segunda de este tipo que el ente electoral realiza en las últimas semanas. Para su realización, se habilitarán 11.000 puestos en todo el país para que los ciudadanos acudan e inscriban su cédula. Es importante aclarar que esto es solo para las personas que cambiaron de lugar de residencia de los últimos comicios. Los puestos, que estarán funcionando entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., se pueden consultar en la página web de la Registraduría.

“El trámite puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en su versión física o desde el dispositivo móvil. Es importante tener en cuenta que solo deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral”, indicó la organización en un comunicado de prensa.

El periodo de inscripción de cédulas finalizará el 8 de enero de 2026 para el Congreso –dos meses antes de las elecciones– y el 31 de marzo para la Presidencia –dos meses antes de la primera vuelta–.

“La Registraduría Nacional busca garantizar el ejercicio del derecho al voto, reducir el abstencionismo electoral y fortalecer la democracia. De igual manera, facilitarle la vida a los ciudadanos al reducir los tiempos y costos de desplazamiento al votar cerca a su lugar de residencia, pero sobre todo acercarlos a la toma de decisiones y a la participación electoral”, indicó el organismo electoral.

Es importante aclarar que la inscripción no está habilitada solo ese día, sino de lunes a sábado en los cerca de 400 puntos habilitados por la Registraduría en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. A esto se añaden las más de 1.000 campañas móviles de inscripción de ciudadanos (CMI), que se desarrollan en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales y otras ciudades de todos los departamentos del país, así como las sedes de la entidad a nivel nacional y los consulados de Colombia en el exterior.

