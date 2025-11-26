Petro dice que no hay prueba de “relación del narcotráfico colombiano con Maduro”

El presidente Gustavo Petro ha defendido a los funcionarios señalados de tener contactos con las disidencias. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro dijo que su gobierno no ha encontrado pruebas de que Nicolás Maduro tenga alguna relación con grupos narcotraficantes de Colombia. Además, afirmó que el interés de la administración de Donald Trump en Donald Trump “sería por petróleo”.

“Ninguna investigación colombiana no nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro. Nos muestra a dos oficiales de alto rango del Ejército venezolano ligados al narcotráfico, pero aquí hemos tenido como diez y también los hemos investigado”, aseguró el presidente Petro en entrevista con CNN este martes.

No es una postura nueva del jefe de Estado. Desde que Estados Unidos inició, hace más de dos meses –en septiembre pasado–, la realización de operativos en el mar Caribe, Petro ha dicho que el interés de la Casa Blanca en el país vecino tendría otros motivos. Una idea que reafirmó en la reciente conversación: “Lo que está detrás es lo mismo que está detrás de la guerra de Ucrania: petróleo, petróleo”.

En esa línea, aseguró: “Venezuela tiene una de las mayores o la mayor reserva del mundo en petróleo hasta ahora, pesado, ojo con esa definición, y en Ucrania hay reservas y en general todas las guerras de este siglo han tenido que ver con el petróleo”.

En contraste con las afirmaciones del presidente Petro, a comienzos de esta semana, Washington D.C. incluyó al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Se trata de una movida que le permitirá a Estados Unidos ejecutar acciones judiciales, financieras y operativas contra personas vinculadas a la organización. La Casa Blanca dice que esa organización sería dirigida por Nicolás Maduro.

De todas maneras, y como en ocasiones pasadas, Petro también dijo que él ve que Maduro mantiene el poder “con bases ilegítimas”. Además, insistió en que, a su juicio, el camino en Venezuela debería ser la realización de nuevas elecciones presidenciales: “El problema de Maduro se llama democracia, yo lo reconozco así, falta de democracia y de diálogo [...] Porque yo le he dicho a Maduro: ‘Es hora de recambios y es hora de elecciones libres’. Previo le dije a Maduro: ‘Compartir el poder para ganar confianzas entre los dos bandos y tener verdaderas elecciones libres’”.

Las críticas de Petro a Estados Unidos llega cuando desde la Oficina Oval también tienen en la mira a su gobierno. Luego de conocerse los presuntos nexos de funcionarios del Ejecutivo con las disidencias de “Calarcá”, un portavoz de la Casa Blanca hizo un llamado a “la Administración Petro, a la Fiscalía y a otras instituciones colombianas a investigar exhaustivamente estas acusaciones”. Mientras tanto, voces de la oposición –como la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y la representante Lina Garrido (Cambio Radical)– han pedido que desde Estados Unidos se apoye la investigación sobre esos nexos.

Mientras tanto, el presidente puso en duda el origen de la información revelada por Noticias Caracol: “Caracol ha cometido ya varios ‘errores’ de esta magnitud, y en algunos ha rectificado. Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio. La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo”.

