Cepeda dice que Valencia “está desesperada por obtener votos” y ella responde

Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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El Capitolio Nacional fue nuevamente escenario de debate entre dos de los candidatos punteros para la primera vuelta del próximo 31 de mayo. En medio de las sesiones del Senado, los aspirantes Iván Cepeda y Paloma Valencia volvieron a chocar y se lanzaron señalamientos que agitan la contienda presidencial.

El primero en hablar fue el candidato del Pacto Histórico, quien se fue contra su contendora, cuestionando que desde esas toldas señalen a su campaña de tener presuntos respaldos de organizaciones al margen de la ley. Según Cepeda, se trata de acusaciones estigmatizantes que tendrían intereses electorales.

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“La senadora Valencia, que está desesperada por obtener votos, está haciendo afirmaciones totalmente irresponsables, temerarias y calumniosas porque no le importa la gente, le importan los resultados electorales. Ese tipo de política es la que va a ser derrotada en las urnas por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida”, dijo este miércoles al salir del recinto del Senado.

Algunos minutos después, la senadora y candidata del Centro Democrático se presentó en el mismo espacio, frente a los medios de comunicación, y le respondió a Iván Cepeda. “Debería hacer un recorrido y hablar con los ciudadanos de los municipios que están en riesgo electoral (...) de pronto es que no se ha enterado que los grupos ilegales vienen declarando objetivo militar a los candidatos del Centro Democrático”, aseguró.

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Valencia también dijo que Cepeda no recuerda el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue precandidato presidencial, e insistió en que el crimen es responsabilidad de las disidencias de la Segunda Marquetalia, grupo que, según ella, el hoy candidato apoyó con “la teoría del entrampamiento”.

Al final de la jornada, el candidato del Pacto Histórico también se fue contra el partido que lidera Álvaro Uribe. “No se puede venir a disfrazarse para ganar el favor popular (...) Ahora milagrosamente se han convertido en luchadores sociales, en partidarios de la reforma agraria, en luchadores por el salario ¿Qué cambió? Que están desesperados por ganar el favor popular, pero eso no se obtiene con oportunismo”, le dijo a la bancada.

Cepeda y Valencia ya habían chocado este martes en la plenaria del Senado por sus visiones de la política de paz total. La candidata advirtió que el levantamiento de órdenes de captura a narcocriminales que buscan puentes con el Gobierno podría tener detrás intereses de movilización de apoyos en urnas, esto en referencia a casos como el de los 23 líderes de bandas criminales de Medellín, de los cuales al final les quitaron ese beneficio a 16 porque se encuentran presos.

El alfil del oficialismo respondió diciendo que “hace un tiempo advertí en este recinto que pedía a la candidata de la extrema derecha que no utilizáramos este recinto para nuestros debates, porque sencillamente son recursos de los ciudadanos y hay que usarlos para legislar y el control político”. Es muy probable que este tipo de choques se sigan dando en el Legislativo, pues por ahora ambos candidatos no han aceptado las invitaciones a debates presidenciales.

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