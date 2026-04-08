La U, liberales, conservadores y otros analizan irse con Cepeda, Valencia y De la Espriella

Efraín Cepeda, César Gaviria y Germán Córdoba, presidentes actuales de los partidos Conservador, Liberal y Cambio Radical (arriba). Clara Luz Roldán y Alexander Vega se disputan la presidencia de la U (abajo). Foto: Collage: Leandro Rodríguez

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Los partidos políticos tradicionales comenzaron esta semana una serie de reuniones para definir a quién apoyarán de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo próximo. Y aunque ninguno ha toma decisión de fondo, y casi todos se inclinan por esperar nuevas encuestas para así mismo hacer cálculos.

Este miércoles se dio una de esas citas. El partido de La U reunió a sus bancadas entrantes y salientes y, aunque no se inclinó por una aspiración en particular, sí dejaron en claro un paso que, en todo caso, genera división interna.

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“Como resultado de este encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado, el Partido de La U acordó que de cara a las elecciones presidenciales no se apoyará la candidatura del señor Iván Cepeda. El apoyo del partido será definido, entre los otros candidatos en una próxima reunión”, dijo la colectividad en un comunicado.

Si bien se descarta apoyar de forma colectiva al aspirante que busca la reelección del programa del presidente Gustavo Petro, pese a ser una fuerza que en varias oportunidades ha estado del lado de sus propuestas, aún no es claro si definirán un respaldo directo a un aspirante o si, por el contrario, los dejarán en libertad para que cada legislador defina su camino.

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Algo similar pasó 24 horas antes con el Partido Liberal. Las bancadas entrantes y salientes se reunieron con el jefe único de la colectividad, César Gaviria, con quien acordaron que el próximo 20 de abril habrá un nuevo encuentro para tomar decisiones.

En estas toldas, al igual que en La U, hay unos sectores que sí están cerca de Cepeda por cuenta de su apoyo a Petro, pero el grueso se ha distanciado y cogido camino hacia las tolas de Paloma Valencia. Además, aunque aún no son mayoritarios, hay bloques que se inclina por Abelardo de la Espriella.

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Lo mismo pasa con el Partido Conservador, que en todo caso tiene una mayoría inclinada por Valencia, aunque también dejaron su decisión final hasta la otra semana mientras se decantan las movidas de las campañas. Algo similar pasa con Cambio Radical y Alianza Verde, pese a que ya hay congresistas de estas toldas yéndose a diversas campañas.

Lo cierto es que el grueso de colectividades, salvo el Pacto Histórico y el Centro Democrático, están analizando hacia dónde irse antes del 31 de mayo próximo cuando 13 candidatos se medirán en primera vuelta. De cara a la segunda, prevista para el 21 de junio, se tomarán nuevas decisiones.

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