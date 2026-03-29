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Así se disputan Cepeda, Valencia y De la Espriella el centro y partidos | La Mesa Redonda

Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella compiten por el centro y los partidos. Análisis en La Mesa Redonda de El Espectador.

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Redacción Política
29 de marzo de 2026 - 11:16 p. m.
Los candidatos Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella lideran la disputa por el denominado centro político y el respaldo de partidos tradicionales.
Los candidatos Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella lideran la disputa por el denominado centro político y el respaldo de partidos tradicionales.
Foto: Archivo Particular
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La campaña electoral entró en una suerte de pausa por cuenta de la Semana Santa, lo cual no quiere decir que los 14 aspirantes que se disputarán el apoyo en urnas en la primera vuelta del 31 de mayo estén quietos. De hecho, todos están buscando cómo ampliar el anillo de respaldos.

En efecto, los candidatos presidenciales buscan conquistar votos de orillas diferentes a las suyas para sumar de cara a la siguiente cita en urnas. En eso están Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y todos los demás que también quieren ser el sucesor de Gustavo Petro en la jefatura de la Casa de Nariño.

Más información: Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

Todo ese manejo de llaves y alianzas, que tiene en la moderación y el centro el principal punto de disputa, se da en momentos en que el país ya conoce el orden del tarjetón electoral y cuando las diversas mediciones que se vienen conociendo aclaran panoramas y ponen sobre la mesa dónde están las disputas más fuertes.

Es de su interés: Oposición está en “vulnerabilidad extrema”: van tres asesinatos y 440 líderes en riesgo

En esta edición de La Mesa Redonda de El Espectador les contamos cómo van las alianzas, cuáles son las estrategias de las campañas y qué viene antes de las votaciones.

Vea aquí el capítulo completo de La Mesa Redonda:

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