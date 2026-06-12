Cepeda suma apoyos presidenciales de nuevos partidos: así se repartieron para segunda vuelta

Candidato a la presidencia luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales 2026 (31 de mayo), lo acompañan simpatizantes y su fórmula a la vicepresidencia Aida Quilcué Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El candidato presidencial Iván Cepeda recibió en la tarde de este viernes el respaldo del partido MAIS, que ha acompañado al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero que no había tomado una postura en esta contienda por la Casa de Nariño. Su aterrizaje suma la representación indígena que, además de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Cepeda, reafirma que acompañamiento estos sectores al proyecto de izquierda.

MAIS, que tiene representación en el Senado con Martha Peralta, ha sido uno de los colectivos indígenas que, a pesar de no haber anunciado ese respaldo a Cepeda, sí acompañaron su campaña durante los últimos meses.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Según señaló Cepeda en su comunicado, "no es momento de vacilaciones". El candidato resaltó esta llegada como un movimiento “que continúa consolidando un amplio bloque de unidad de quienes creen en la justicia social, los derechos humanos, la defensa de la democracia, la verdad y la construcción de la paz”.

“Hoy se enfrentan las fuerzas de la vida, las fuerzas que queremos la paz, la equidad social, la protección de la naturaleza, la dignidad del ser humano, la preservación de las culturas y de los pueblos originarios, con las fuerzas de la extrema derecha fascista”, afirmó Cepeda.

En el mismo evento Cepeda aprovechó para lanzar un nuevo señalamiento a su contradictor asegurando que “De la Espriella representa hoy esas tendencias peligrosas para la vida, la protección del medio ambiente y el Estado social de derecho. Lo que él ha hecho es una amenaza de acabar con la oposición mediante métodos autoritarios y violentos. Por eso, hoy no es un momento de vacilaciones, hoy no es un momento de indiferencia”.

Ahora bien, el panorama deja casi que cerrado el círculo de los partidos en esta segunda vuelta. En la misma jornada el partido Alianza Social Independiente (ASI), anunció que dejaría en libertad de elección a su militancia para segunda vuelta. Esa misma decisión fue adoptada por el Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán (Juan Manuel y Carlos Fernando, alcalde de Bogotá).

No se pierda: Cepeda suma apoyos presidenciales de nuevos partidos: así se repartieron para segunda vuelta

El partido Liberal también decidió que su electorado será libre para elegir candidato entre Cepeda y De la Espriella, aunque este último rechazó el respaldo de varias casas políticas ligadas a esa colectividad. En tanto, los partidos Salvación Nacional, Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Conservador se encuentran haciendo campaña frontal a favor del abogado. Respecto a Cepeda, su campaña se respalda por colectivos como el Partido Alianza Verde o En Marcha de Juan Fernando Cristo. También cuentan con numerosos movimientos que le dan su favor.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.