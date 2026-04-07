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Cepeda suma verdes, De La Espriella pide unidad y Valencia solo se financiará con créditos

Iván Cepeda suma a su campaña a varios congresistas de la Alianza Verde y Abelardo De La Espriella baja el tono frente a otros candidatos y llama a la unidad en la derecha. Por su parte, Paloma Valencia asegura que se financiará solo a partir de préstamos.

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Redacción Política
07 de abril de 2026 - 08:23 p. m.
Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que se publicó este 28 de marzo.
Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que se publicó este 28 de marzo.
Foto: Cortesía
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A 54 días de la primera vuelta presidencial, las diferentes fuerzas políticas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño se disputan en medio de estrategias de unidad, adhesiones y comunicados de transparencia en sus campañas.

Desde la derecha, María del Rosario Guerra, gerente de la campaña de Paloma Valencia, aseguró que la aspiración del Centro Democrático solo se financiará a partir de préstamos bancarios, por lo que ninguna persona de su campaña estará autorizada para recibir aportes o donaciones.

“La campaña ha decidido financiar el 100% de sus actividades mediante recursos provenientes de crédito bancario debidamente registrado. En ese marco, no se recibirán donaciones ni aportes, ni en dinero ni en especie, provenientes de personas naturales o jurídicas, bajo ninguna circunstancia”, asegura la carta de Guerra.

Mientras Abelardo De La Espriella hace un llamado a la unidad y recuerda que “el enemigo en común” dentro de su campaña es Iván Cepeda.

Este dato es importante, pues lo complementó con un mensaje en torno a que lo que calificó como “falsa solidaridad” que ha recibido por parte de algunos sectores políticos puede impactar en la campaña.

A lo que se refiere es a la polémica que se abrió luego de que el presidente Gustavo Petro dijera en redes, y sin pruebas de ninguna clase, que supuestamente tiene información de inteligencia de algunas comunicaciones del también abogado con privados fraguando un presunto fraude, lo cual rechazó la campaña señalada y de paso abrió un debate sobre posibles interceptaciones ilegales desde el Estado.

Mientras esto se aclara, y en medio de estas polémicas, la campaña de Iván Cepeda confirmó la adhesión de varios legisladores de Alianza Verde, entre quienes se cuenta a Ariel Ávila y a Santiago Osorio.

A estas alianzas se suma la confirmación de la llegada de Clara Lopez, quien desistió de su aspiración presidencial para sumarse a la candidatura de quien tiene el apoyo del aparato estatal y, por esa misma vía, del jefe de Estado.

Encuentre aquí: “La democracia no se erosiona de un solo golpe”: alerta por deterioro en escenario electoral

Otros candidatos, como Sergio Fajardo y Claudia López, han movilizado sus propuestas en eventos públicos y vía redes. Además, están buscando el apoyo de otros sectores que, de forma individual, les permita recuperar el espacio perdido dentro del espectro político que se identifica con el centro.

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