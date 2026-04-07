Cepeda suma verdes, De La Espriella pide unidad y Valencia solo se financiará con créditos

Los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que se publicó este 28 de marzo. Foto: Cortesía

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A 54 días de la primera vuelta presidencial, las diferentes fuerzas políticas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño se disputan en medio de estrategias de unidad, adhesiones y comunicados de transparencia en sus campañas.

Desde la derecha, María del Rosario Guerra, gerente de la campaña de Paloma Valencia, aseguró que la aspiración del Centro Democrático solo se financiará a partir de préstamos bancarios, por lo que ninguna persona de su campaña estará autorizada para recibir aportes o donaciones.

“La campaña ha decidido financiar el 100% de sus actividades mediante recursos provenientes de crédito bancario debidamente registrado. En ese marco, no se recibirán donaciones ni aportes, ni en dinero ni en especie, provenientes de personas naturales o jurídicas, bajo ninguna circunstancia”, asegura la carta de Guerra.

La campaña de la candidata presidencial @PalomaValenciaL informa a la opinión pública: pic.twitter.com/AnyDsxSLsO — Prensa Paloma Valencia (@PrensaPalomaV) April 7, 2026

Mientras Abelardo De La Espriella hace un llamado a la unidad y recuerda que “el enemigo en común” dentro de su campaña es Iván Cepeda.

Insisto en mi llamado a la unidad; en segunda vuelta estaremos juntos enfrentando a Cepeda, el candidato de Petro, el enemigo en común.



Mientras tanto, el país debe conocer que tiene tres opciones: votar por el independiente, por el Tigre; votar por los de siempre o votar por el… pic.twitter.com/YKINShGHVa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) April 7, 2026

Este dato es importante, pues lo complementó con un mensaje en torno a que lo que calificó como “falsa solidaridad” que ha recibido por parte de algunos sectores políticos puede impactar en la campaña.

A lo que se refiere es a la polémica que se abrió luego de que el presidente Gustavo Petro dijera en redes, y sin pruebas de ninguna clase, que supuestamente tiene información de inteligencia de algunas comunicaciones del también abogado con privados fraguando un presunto fraude, lo cual rechazó la campaña señalada y de paso abrió un debate sobre posibles interceptaciones ilegales desde el Estado.

Esta noche crece la Alianza por la Vida.@ArielAnaliza se suma a @IvanCepedaCast y @aida_quilcue.



La unidad avanza.

¡Vamos a ganar en primera el 31 de mayo! 🚩🇨🇴🔥 https://t.co/kzOnfY4KCv — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) April 7, 2026

Mientras esto se aclara, y en medio de estas polémicas, la campaña de Iván Cepeda confirmó la adhesión de varios legisladores de Alianza Verde, entre quienes se cuenta a Ariel Ávila y a Santiago Osorio.

A estas alianzas se suma la confirmación de la llegada de Clara Lopez, quien desistió de su aspiración presidencial para sumarse a la candidatura de quien tiene el apoyo del aparato estatal y, por esa misma vía, del jefe de Estado.

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Otros candidatos, como Sergio Fajardo y Claudia López, han movilizado sus propuestas en eventos públicos y vía redes. Además, están buscando el apoyo de otros sectores que, de forma individual, les permita recuperar el espacio perdido dentro del espectro político que se identifica con el centro.

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