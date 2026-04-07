“La democracia no se erosiona de un solo golpe”: alerta por deterioro en escenario electoral

Las elecciones de Congreso se realizaron el pasado 8 de marzo y para el próximo 31 de mayo está prevista la primera vuelta presidencial (imagen de referencia). Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La red de asociaciones regionales, conocida como RedPro, lanzó este martes una alerta en torno al deterioro del escenario democrático en plena época electoral. Sus voceros advirtieron que, en medio de los señalamientos sin fundamentos hacia la institucionalidad —varios surgidos desde el actual Gobierno—, sumados a los factores de violencia que se han acrecentado en los últimos meses, se generan riesgos sobre las elecciones presidenciales.

En esta agrupación se encuentran ProBogotá, ProAntioquia, ProBarranquilla, ProPacífico y otras organizaciones, según las cuales el cóctel de situaciones críticas que se está evidenciando en este 2026 debe prender todas las alertas en Colombia. Incluso, dejó en claro que “la democracia no se erosiona de un solo golpe”.

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“La democracia se debilita cuando coinciden violencia política, sospechas de vigilancia ilegal, tensiones con los contrapesos y decisiones de seguridad que reducen la capacidad del Estado en los territorios. Colombia llega a la antesala de la campaña presidencial de 2026 con esa acumulación de señales”, se precisó desde RedPro.

Las alarmas que piden encender desde esa organización se dan luego de que la estancada paz total se volviera un escenario de libertad de acción para narcocriminales que delinquen en varias regiones; también, porque la independencia constitucional, como la que tiene el Banco de la República, se lleva a un escenario de confrontación política por no lograr consensos; y además, entre otros asuntos, por la polémica en torno al presunto uso irregular de inteligencia estatal hacia campaña presidenciales.

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“La inteligencia del Estado no puede convertirse en herramienta de contienda”, se advirtió desde RedPro, al tiempo que se agregó que “cuando la seguridad de candidatos, liderazgos y ciudadanos se ve amenazada, se afecta la libertad del debate público y la confianza en que será posible elegir sin miedo”.

Estas alertas se suman a cómo desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro, como lo recogió El Espectador este martes en sus ediciones impresa y digital, se reeditó el ataque desde el Ejecutivo al resto de la institucionalidad por no acogerse sin debate a sus posturas ideológicas, lo lo cual sumó a un apoyo directo a la candidatura de Iván Cepeda, el aspirante que busca la reelección inmediata del proyecto petrista.

#Comunicado | Desde la #RedPRO hacemos un llamado a garantizar las condiciones institucionales, de seguridad y neutralidad que exige la democracia de cara a la campaña presidencial de 2026. pic.twitter.com/V1Fmx2wKbT — ProPacífico (@ProPacificoOrg) April 7, 2026

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