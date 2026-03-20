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“Se hizo bien la tarea”: Iván Duque sobre fórmulas de Valencia y De la Espriella

El expresidente Iván Duque celebró la designación de Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo como las fórmulas a la Vicepresidencia de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, respectivamente. También lanzó dardos a Iván Cepeda.

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Redacción Política
20 de marzo de 2026 - 02:50 a. m.
El expresidente Iván Duque durante el lanzamiento de su nuevo libro "Rescatando a Colombia".
El expresidente Iván Duque durante el lanzamiento de su nuevo libro "Rescatando a Colombia".
Foto: Cortesía
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El expresidente Iván Duque celebró el aterrizaje tanto de Juan Daniel Oviedo como de José Manuel Restrepo a las campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella como sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. El exmandatario consideró como logró estas alianzas y aprovechó para mandar nuevos dardos a Iván Cepeda.

Duque Márquez se pronuncio sobre el panorama presidencial luego de la presentación de su nuevo libro, “Rescatemos Colombia”, junto con la Fundación Innovación para el Desarrollo (FID) en el que precisamente aborda posibles propuestas para el país.

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Tras la presentación el expresidente, este se refirió al apartado presidencial y manifestó que se hace necesario que todos los candidatos acudan a los debates. Esto fue en relación a la controversia alrededor de la no asistencia de Iván Cepeda a estos espacios en medios. “Que el señor Cepeda deje la cobardía. El que quiera ser presidente de Colombia que acuda a debates en los gremios, en los medios y en las universidades. pretender alguien ser presidente de Colombia escondido en el escampadero es realmente una vergüenza”, dijo.

Asimismo, destacó los movimientos que han dado en la centroderecha para la conformación de alianzas. Allí señaló que la llega de Juan Daniel Oviedo a la campaña de Paloma Valencia como fórmula vicepresidencial, así como la de José Manuel Restrepo a la de Abelardo de la Espriella.

Y es que los dos candidatos hicieron parte del gobierno Duque, hecho que resaltó el expresidente y por el que dijo, se hizo un buen trabajo. Oviedo fue director del Dane en ese mandato, mientras que Restrepo primer ocupó el puesto de Ministro de Industria y Comercio y posteriormente cabeza en la cartera de Hacienda.

“Me alegra que se hayan proyectado en esa responsabilidad. Ver dos personas de una nueva generación con formación técnica, patriotas, aspirando a la vicepresidencia, no solamente muestra que se hizo bien la tarea de promover ese liderazgo, sino que muestra que el empecinamiento de darle espacio a la gente que tuviera un copromiso y tecnocrático y técnico con el país ha funcionado”, manifestó.

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