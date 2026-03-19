Se alista reunión entre Colombia y Ecuador para desescalar tensiones en la frontera

Presidente Gustavo Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Presidencia

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En medio de las tensiones entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, delegaciones de ambos países se encontrarán en Lima (Perú) para desescalar los roces que crecieron durante los últimos meses.

Se espera que el encuentro ocurra entre el 23 y el 24 de marzo, donde delegaciones de ambos países mediarán temas como la crisis diplomática y el conflicto arancelario.

El encuentro entre los delegados de ambas naciones se dará en presencia del secretario de la comunidad andina, Gonzalo Gutiérrez. Algunos de los mediadores serán actores internacionales de Lima y Brasil, quienes habrían sido buscados por el Gobierno colombiano para servir como intermediarios.

Esto ocurre tras la imposición de aranceles por parte del país vecino a Colombia, que inició el 21 de enero con un impuesto de un 30 %, que fue elevado al 50 % el pasado 1 de marzo. Noboa justificó la medida en una necesidad de fortalecer los controles fronterizos frente al crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal.

Así como las acusaciones del mandatario colombiano hacia Ecuador sobre una bomba, presuntamente lanzada desde un avión, que fue encontrada en el Paso de Frontera de Rumichaca, que separa a Ipiales (Nariño) de la ciudad ecuatoriana de Tulcán.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, señaló el primer mandatario.

Por su parte, el presidente ecuatoriano indica que las denuncias del presidente de Colombia son falsas. Aseguró que sí han realizado ataques contra campamentos guerrilleros, pero que estos se han llevado a cabo en territorio ecuatoriano.

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Otra reunión clave para el Gobierno colombiano será la que adelantará el presidente Petro con la mandataria venezolana Delcy Rodríguez durante la tercera semana de abril. Según le dijo la canciller Rosa Villavicencio a El Espectador, “la idea es que el 22 y 23 de abril se reúna en Maracaibo, Venezuela, y se den nuevamente curso a los mecanismos e instrumentos de relación que tenemos entre los dos países para llegar a acuerdos bilaterales”.

Este sería el segundo intento de reunir a los mandatarios, después de que Rodríguez cancelara la cita con Petro en la frontera colombiana que se desarrollaría el pasado viernes 13 de marzo. Tras esta decisión, varios de los jefes de cartera del Gobierno colombiano viajaron a Caracas a reunirse con altos mandos de ese país, para conversar sobre seguridad fronteriza, integración energética y reactivación del intercambio comercial.

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Entre los ministros y funcionarios de alto Gobierno que viajaron a Caracas estuvieron la canciller Rosa Villavicencio; así como los jefes de las carteras de Defensa, Pedro Sánchez; de Minas, Edwin Palma; Comercio, Diana Morales. Así como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López Barreto.

Esta no fue la única movida de Petro a nivel internacional. Durante la última semana, adelantó llamadas telefónicas con varios jefes de Estado, entre ellos Emmanuel Macron de Francia; Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil; Claudia Sheinbaum de México, y una segunda llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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