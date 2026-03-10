¿Quién es José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

Exministro de Hacienda y actual rector de la universidad EIA, en Medellín Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Abelardo de la Espriella eligió a José Manuel Restrepo como su fórmula vicepresidencial de cara a la primera vuelta del próximo 31 de mayo. La elección se anticipa a la inscripción oficial de la candidatura ante la Registraduría prevista par este jueves y horas después del anuncio realizado desde la orilla opuesta por Iván Cepeda, quien escogió a la senadora Aida Quincué.

Restrepo ha sido una figura visible en la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en sus políticas económicas. Sus criticas más recientes se enfocaron en relación al aumento del salario mínimo del 23,7 % y algunas medidas en ajustes a las viviendas VIP anunciadas desde la Casa de Nariño.

Su trayectoria ha sido uno de los puntos más resaltados por De la Espriella, pues Restrepo viene de ser ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. En esa misma administración también ocupó el cargo de ministro de Comercio.

El exfuncionario nació en 1970 y cuenta con estudios en Economía de la Universidad del Rosario, una maestría en Economía de la London School of Economics y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath en el Reino Unido.

Su trayectoría, sin embargo, también ha tenido una fuerte influencia en la academia. Su cargo más reciente era el de decano de la Universidad EIA (anteriormente conocida como Escuela de Ingeniería de Antioquia), desde donde hablaba de políticas públicas y económicas en el país. Eso sí, anunciado su aterrizaje a la campaña de De la Espriella también se oficializó su salida de esa institución. Previamente fue rector del CES y lideró su alma máter, la Universidad del Rosario.

Además, Restrepo también ha trabajado en el sector público-privado y en su hoja de vida resaltan cargos en empresas y entidades como: Celsia, Hospital Mederi, RTVC, ANDI-Bogotá, YPO, Colsubsidio, Foro de presidentes, Bogotá CONNECT, AMV, FOGAFIN, Banco República, ICETEX, CAF, BID, FLAR, y más.

Colombia necesita un liderazgo fuerte y decidido que construya consensos en las diferencias, y un gobierno pulcro, experto, académico e impoluto.



En una entrevista con El Espectador en 2024 se catalogó resaltó sus resultados como ministro alrededor de iniciativas como la Ley del Turismo Sostenible y la Ley de Emprendimiento. "También me llena de satisfacción el haber logrado la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio con el Reino Unido y lo que se hizo durante la pandemia, un momento en el que me propuse ser un constructor de esperanza para los sectores, pero también me convertí en un psicólogo de la industria del comercio y el turismo, porque todos los días me llamaban para saber qué iba a pasar", dijo en diálogo con este diario.

