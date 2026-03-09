¿Quién es Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

AME2479. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/03/2026. EFE/ Nelson Cárdenas/ Cedido por Campaña de Iván Cepeda. Foto: EFE - Nelson Cárdenas/ Campaña Iván Cepeda

A cinco días del cierre de inscripciones para candidaturas presidenciales, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que la senadora Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial en esta carrera por la Casa de Nariño.

Aída Marina Quilcué Vivas, de 53 años, inició su camino como senadora el 20 de julio de 2022 tras ser elegida por la Circunscripción Especial Indígena y avalada por el partido Mais (Movimiento Alternativo Indígena y Social). En el Senado ha estado vinculada a la Comisión Primera Constitucional, donde se centró en la defensa de las poblaciones indígenas, a agendas de derechos humanos y paz; de hecho, fue elegida presidenta de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto en 2024. Es precisamente en esta línea que la legisladora ha impulsado numerosos proyectos de ley, además de ser cercana al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Quilcué es además lideresa indígena del pueblo nasa resguardo Piçkwe Tha Fiw del Cauca. En el año 2021, recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría “Defensa a toda una vida”, en reconocimiento a su dedicación y liderazgo en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Ha sido parte de varias organizaciones indígenas como la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); en ambas fue consejera y delegada ante otras entidades institucionales.

En diciembre de 2008, el esposo de Quilcué, Edwin Legarda Vásquez, fue asesinado en la vía entre el municipio de Inza y Popayán por parte de miembros de las fuerzas militares, cuando su camioneta fue interceptada.

El Estado colombiano asumió la responsabilidad y condenó a seis militares, adscritos al batallón José Hilario López; a su vez, la Jurisdicción Especial para la Paz inició una investigación sobre este caso en 2018. Quilcué y otros dirigentes del Cric, fueron amenazados de muerte en reiteradas ocasiones por denunciar este caso, hecho que la llevó a recibir protección por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dos años más tarde, aspiró por primera vez a la curul indígena, pero no consiguió el resultado esperado; solo llegó al legislativo en 2022, junto a Martha Peralta, y se convirtió en una de las primeras mujeres indígenas en tener un banco en el Senado.

La congresista sufrió un intento de secuestro el pasado 10 de febrero, cuando se movilizaba junto a su esquema de seguridad por la vía que comunica a los municipios Inzá y Totoró (Cauca). Durante al menos tres horas, la congresista fue retenida por hombres armados que, ante la presión de la guardia indígena, la dejaron a ella y a sus escoltas abandonados en el sitio desconocido al que habían sido llevados.

Este no es el único hecho que vivió la senadora en los últimos años; en octubre de 2022 sufrió un atentado donde el vehículo de su esquema de seguridad recibió seis impactos de arma de fuego, en el momento en que recorría las zonas de Guadualejo, Puerto Valencia y Tierradentro.

Además, en agosto de 2025, la congresista denunció por medio de una publicación en redes sociales que su caravana fue obligada a detenerse cuando se movilizaba entre los departamentos de Cauca y Huila. Aseguró sentir miedo por la situación de seguridad en la región y rechazó que los uniformados no le creyeran que es congresista “por ser indígena”.

Un dato que vale la pena mencionar es que durante un especial de El Espectador, en el que se invitó a líderes políticos de diversas orillas a reconocer algo valioso en aquellos con quienes usualmente están en desacuerdo e, incluso, en confrontación, la candidata presidencial Paloma Valencia le escribió una carta a su ahora rival Quilcué, donde la aspirante del Centro Democrático aseguró que “Seguimos teniendo muchas diferencias, pero hemos encontrado algunos temas que nos unen: nuestro Cauca y el deseo de verlo bien, en paz y con oportunidades”.

