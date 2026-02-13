Candidatos responden: Juan Manuel Galán habla de cómo superar crisis en salud y seguridad

Candidato a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Tengo la capacidad de representar a los colombianos que queremos un país unido y que supere la polarización y la división. Este sería un Gobierno que pueda gobernar, que pueda administrar, ejecutar, solucionar y entregarle resultados a los colombianos. Si nos vamos por extremos en estas elecciones no vamos a tener un gobierno que gobierne.

Vamos a tener un conflicto civil, una confrontación que no construye, ni aporta soluciones al país, a lo que la gente realmente está necesitando en todos los campos. Quiero trabajar por un país unido que recoja las mejores ideas, vengan de donde vengan sin odio, sin violencia, sin agresividad, sin agresión, trabajando en equipo para sacar adelante nuestro país.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Colombia requiere una reforma tributaria para aliviarle las cargas a la clase media trabajadora y empresarial de nuestro país que es el 95 % del tejido empresarial. Esas empresas necesitan alivios tributarios, pero necesitamos también construir una seguridad jurídica, unas reglas de juego estables para que vengan las inversiones.

Las grandes inversiones que Colombia necesita para desarrollarse económicamente y hacer una nación productiva, forma de oportunidades donde los jóvenes puedan trabajar, tener un ingreso digno, las mujeres también. Para eso se justifica hacer una reforma tributaria, para reducir cargas e impuestos a la clase media profesional, urbana y empresarial de Colombia.

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

El problema del sistema de salud no solamente es financiero. Necesitamos buscar fuentes financieras para pagar las deudas del sistema, pero también para pagar los servicios prestados de aquí en adelante, los medicamentos, para que a la gente le entreguen los medicamentos. Pero también necesitamos optimizar los procedimientos para ahorrar costos, eliminar el programa de salud a los territorios que nos está costando COP 5 billones de pesos en un programa opaco, que no se sabe cuál es su impacto real.

Esos COP 5 billones podrían ser utilizados para que le entreguen a la gente los medicamentos de manera inmediata, pero también trabajar con el talento humano en salud, los estudiantes para un trato digno, los auxiliares, las enfermeras, los médicos para que tengan una dignidad salarial y les paguen a tiempo. Que se les reconozcan los costos que significa sacar una educación en la medicina y tengan una remuneración que merecen.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Hay que activar todas las órdenes de captura contra las estructuras criminales. Levantar la Paz Total e ir por las finanzas de las estructuras criminales. El centro de gravedad, el núcleo, el corazón de estas estructuras es la plata. Tenemos que capturar esa plata para usarla en desarrollo de infraestructura y políticas sociales como vías terciarias, conectividad a internet en todas las escuelas y puestos de salud en nuestro país.

Es presencia del Estado es lo que nos va a garantizar la seguridad y no más negociaciones de tipo político con estructuras criminales ni colectivas. Solamente sometimiento individual a la justicia.

