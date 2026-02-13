Candidatos responden: Vicky Dávila de Estados Unidos, paz total y medidas para la salud

Candidata a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Por qué deberían votar por usted este 8 de marzo en la consulta?

Soy una mujer transparente, que conoce el país y que siempre ha estado trabajando para los colombianos. Soy una mujer que siempre ha dicho la verdad. Necesitamos hacer una política diferente, distinta, sin parafernalias, sin plata quién sabe de dónde. Nosotros si podemos cambiar la política.

No nos podemos dejar imponer presidente por los corruptos y los narcotraficantes. Ya nos ha pasado muchas veces. Nos pasó con Ernesto Samper y el cartel del Cali, nos pasó con Juan Manuel Santos en la reelección y Odebrecht. Nos ha pasado con Petro que no sabemos de dónde salió toda la plata y hay muchos indicios graves de que hubo plata podrida que lo llevó a la Presidencia. Yo soy una mujer transparente, una mamá y una mujer que ha salido de abajo, con oportunidades y mucho trabajo. Ojalá pueda contar con ustedes.

¿Colombia requiere o no otra reforma tributaria después del 7 de agosto?

Reforma tributaria no. Plata si hay, pero está en los bolsillos de los corruptos. Son unos COP 60 billones anuales que se van a los bolsillos del corrupto, eso es lo que hay que atacar con un bloque de búsqueda anticorrupción, interdisciplinario e interinstitucional, con estrecha coordinación con la DEA, la CIA, Egmont y demás.

Los corruptos irán a la cárcel normal y pagarán sus penas completas, les quitamos la plata y se la devolvemos a los más pobres. Cada peso que se va al bolsillo de un corrupto es un plato de comida que no hay para un niño, un joven que no puede estudiar, un emprendedor que no puede hacer empresa, una madre, cabeza de hogar, que no puede tener una casa.

Ahora, les estamos proponiendo a los empresarios más grandes de Colombia que nos presten el 1 % de sus ingresos en el 2025, así recogeríamos, entre 12 y 15 billones de pesos. Todos para invertir en seguridad de manera urgente, pero los empresarios podrán descontar lo que nos prestaron en el 2027 y en el 2028, cuando el País ya tenga la economía estabilizada y esté creciendo de una manera sólida, a través del fracking, el petróleo, el gas, la energía, las obras públicas, la revolución de la vivienda, el turismo, el agro el comercio.

Así que que reforma tributaria, no, porque tenemos que incentivar a las empresas ver cómo simplificamos la carga tributaria y cómo bajamos impuestos, muy especialmente a algunos sectores que lo necesitan de manera urgente para poder crecer y generar empleo."

¿Qué ajustes le haría al sistema de salud teniendo en cuenta los que se han aplicado durante el actual Gobierno?

Resolver la crisis de la salud es la primera prioridad de los colombianos. Como Presidente llegaré el 7 de agosto a pagar la deuda de los medicamentos para que nunca más las familias estén mendigando los medicamentos en un dispensario, todos los colombianos van a tener sus medicina.

Ahora bien, se requiere una auditoría seria, confiable y tenemos que pagar, a través de una subasta inversa, de la venta de un bien del Estado, de títulos, de un ahorro en Administración, pero hay que pagar y hacer uso del giro directo. Una comisión independiente se encargará de fijar la UPC, que tenga la suficiencia que ordenó la Corte, pero que parta de un presupuesto finito, si no vamos a volver a tener el mismo hueco muy rápido.

Vamos a cumplirles a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros. El sistema tendrá que ser de aseguramiento mixto y las mejores EPS se quedan y las que no sirven se liquidan. Hay que tener vigilancia hacer una auditoría, a través de la facturación electrónica. Todo tenerlo en línea, los pagos, los gastos, las facturas, las deudas, de lo contrario va a ser imposible.

La Superintendencia de Salud tendrá que ejercer una vigilancia estricta sobre la plata de la salud de los colombianos y los técnicos tendrán que regresar al Invima, al ministerio de Salud, a la superintendencia. Vamos a volver a tener un sistema digno para todos, desterrando las mafias de contratistas, los carteles de abogados, y los politiqueros , que por cierto, varios hacen campaña y se han vuelto candidatos robándose la plata de salud de los colombianos. Infames.

¿Deben continuar los diálogos con actores criminales para buscar su desarme?

Diálogos no, acabaremos La Paz total. A los grupos criminales hay que combatirlos, son narcos. Les digo a alias Mordisco, y alias Calarcá, de las disidencias de las Farc, a Antonio García del ELN, a Chiquito Malo del Clan del Golfo y a todos esos bandidos, que como presidente se les acaba la guachafita, los voy a extraditar a EEUU. Y pagaremos jugosas recompensas en dólares como hizo EEUU con Maduro, para que caigan rápido.

No más beneficios para los criminales, no más alcahuetería, les quitaremos la plata, fumigaremos la coca. Todos lo haremos con la ayuda de EEUU y un plan Colombia 2.0, recuperaremos la inteligencia y nuestros soldados y policías tendrán garantías jurídicas. Lo mejor del Gobierno y del Estado para los que trabajan y se esfuerzan por salir adelante y cumplen la ley.

¿Cómo abordará la relación con el Estados Unidos de Donald Trump?

Hay que hacer lo que le conviene a Colombia y restablecer la relación plena con el Gobierno de Estados Unidos, a través de la diplomacia. Como presidente trabajaré junto con el presidente de EE. UU. Donald Trump contra los narcos y la cocaína. Le presentaremos un Plan Colombia 2.0, recuperaremos la colaboración en inteligencia y la cooperación judicial, el reentrenamiento y el reequipamiento para nuestras Fuerzas Armadas.

Protegeremos nuestra soberanía y cuidaremos nuestros negocios con el mercado de los EE. UU. Combatiremos a las mafias que están detrás de la migración ilegal y les daremos oportunidades a los colombianos que regresen.

¿Continuaría alguna política o programa implementado por el presidente Gustavo Petro?

Este Gobierno es corrupto, no se inventó la corrupción, pero ha gobernado con las mafias enquistadas por décadas en el Estado. Eso hay que combatirlo con determinación. Yo le agradezco que les haya mejorado el salario a los soldados. Yo seguiré ese camino y les mejoraré aún más, pero también a los sargentos y cabos, que quedaron ganando menos.

Nuestras Fuerzas Armadas serán mis consentidas. Por lo demás, yo sí daré buen ejemplo, recuperaré la familia, como base de la sociedad y los valores. Y trabajaré sin pereza y de manera incansable. No solo hablaré bonito de los más de 16 millones pobres, como lo hace Petro. Trabajaré por ellos. Tendremos 2 millones de soluciones de vivienda, especialmente para madre cabeza de hogar, empleo, un subsidio generoso de mi casa ya y un crédito barato que puedan pagar.

A los jóvenes, carreras técnicas de un año en inteligencia artificial, programación, inglés, turismo y más. Y me comprometo a que cuando se gradúen tendrán asegurado su primer empleo. Y a los abuelitos, COP 500.000 mensuales, atención médica y sus medicamentos. Eso sí, me parece muy humano la reunión con habitantes de calle que hace Petro el 24 de diciembre, pero eso no puede quedar ahí hay que hacer algo por ellos que realmente les cambie la vida.

¿Aceptaría el respaldo de Abelardo de la Espriella o incluso usted lo apoyaría en caso de que un escenario así se abra para segunda vuelta?

Mi consigna es clara. Nunca por Iván Cepeda, que es el mayor riesgo para Colombia, la libertad y la democracia. Estoy concentrada trabajando con los valientes, los colombianos de a pie, para ganar La Gran Consulta. El 8 de marzo vamos a ganar, con el favor de Dios. Luego tenemos que buscar ganar en primera vuelta. Y siempre seré leal con los colombianos y su clamor de unidad. Nunca los voy a traicionar, no voy a permitir que se nos roben nuestro país. Haremos lo que democráticamente nos garantice el triunfo de la democracia.

