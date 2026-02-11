Misión de Observación Electoral de la Unión Europea enviará 120 observadores para elecciones

AME4047. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/02/2026.- El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral (MOE), José Antonio de Gabriel (c), habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Bogotá (Colombia). A menos de un mes de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo en Colombia, la MOE de la Unión Europea (UE) desplegó a 40 funcionarios que seguirán de manera permanente la campaña y la organización de los comicios. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Este miércoles, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia informó que durante el mes de febrero enviará 40 observadores de largo plazo que provienen de países de la Unión Europea, entre los que se encuentran nacionales de Suiza y Noruega.

La tarea de estos observadores de largo plazo, porque su tarea será viajar semanas antes de la elección a las zonas asignadas y permanecer en ellas analizando las condiciones en que se celebrarán los comicios, además de observar cómo se desarrollan las votaciones en esas regiones.

“Gracias a ellos, estaremos presentes tanto en las ciudades como en las veredas del país. Nuestros observadores se reunirán, entre otros, con candidatos de todas las fuerzas políticas, con la administración electoral, y con los ciudadanos. Sus informes serán un componente importante de nuestras conclusiones”, explicó el jefe adjunto de la misión, José Antonio de Gabriel.

A estos 40 observadores de largo plazo, se sumarán otros 46 de corto plazo, que vendrán exclusivamente a vigilar la jornada electoral, días antes de que inicien los comicios. Y se sumará también una delegación de diputados del Parlamento Europeo, así como observadores de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea.

En total, esta misión asegura que serán más de 120 observadores europeos los que visitarán los puestos de votación en todo el país, divididos en los grupos mencionados previamente.

La delegación inicial de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea llegó al país a finales de enero con un primer grupo de diez expertos basados en Bogotá y permanecerá en Colombia hasta el final del proceso electoral, incluidas las elecciones presidenciales. Este grupo fue invitado en primera instancia por la Registraduría y por el Consejo Nacional Electoral.

Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, es el parlamentario que encabeza esta misión en Colombia. González llegará a Colombia a mitad de febrero para iniciar la ronda de contactos con las autoridades electorales colombianas, los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil.

