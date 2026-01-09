“No es divisón”: consultas de marzo agudizan diferencias entre candidatos de centroderecha

Sectores de la centroderecha y derecha emprendieron pelea en plena campaña. Lina Garrido, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Abelardo de la Espriella la protagonizaron. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El aterrizaje del exministro Juan Carlos Pinzón a la ‘Gran Consulta por Colombia’ fue un detonante para una nueva disputa en los sectores de derecha y centroderecha en el escenario electoral. Desde la campaña de Abelardo de la Espriella cuestionaron esta medida y aseguraron que representa “división” y compromete el futuro del país.

Y es que las tensiones entre estos dos sectores no son nuevos, y, de hecho, se han convertido en móvil de campaña para ambos bandos. La Gran Consulta que agrupa a nueve aspirantes presidenciales, se ha enmarcado bajo el lema de la unidad y recogió la propuesta que en su momento llegaron a impulsar los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, para la elección de un único candidato.

Le sugerimos: Gobierno trazó estrategia para afrontar los últimos meses en el Congreso: esto está en juego

Sin embargo, Abelardo de la Espriella declinó su participación en una votación en marzo y llegó a proponer una encuestas, hecho que fue un detonante para la oposición en el arranque de campaña. La candidata Vicky Dávila cuestionó en su momento decisión de De La Espriella, manifestando que dividiría los votos y le daría impulso a candidato del oficialismo, el senador Iván Cepeda. Desde entonces, Dávila emprendió una serie de señalamientos en sus redes sociales sobre el pasado del abogado que llegó a defender en los estrados a Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Y aunque tras el anuncio de la coalición esas tensiones se llegaron a relajar, la integración de Pinzón fue un nuevo detonante que provocó una disputa entre sectores que respaldan a De La Espriella. Por ejemplo, el senador Mauricio Gómez Amín (Liberal) - que declinó su intención presidencial para apoyar esa campaña - dijo que la consulta representa “Division , division y más division! Eso es lo que significa la gran consulta. Mientras Iván cepeda crece y crece en solitario! Después no se quejen señores de los gremios!”.

Ademas, agregó que la campaña impulsada por Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Pinzón representa a “ocho candidatos que no conectan”, hecho que fue rechazado por integrantes de esa coalición, quienes dieron respuesta al legislador.

Querido @mauriciogomezco, Colombia necesita coherencia, y hoy realmente no la demuestras. A veces pareciera que se te olvidan las posturas de hace apenas unos meses; aquí vale la pena recordar lo que entonces buscabas.



Nosotros nos unimos para dar ejemplo. La invitación es a… https://t.co/zJzS7FFSZr pic.twitter.com/dqyfbnouOU — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) January 8, 2026

El primero en responder fue Juan Manuel Galán, que cuenta con el aval de su partido el Nuevo Liberalismo. El exsenador cuestionó la “conveniencia” de Gómez Amín, puesto que “a veces pareciera que se te olvidan las posturas de hace apenas unos meses; aquí vale la pena recordar lo que entonces buscabas". Esas palabras fueron citadas con una foto del encuentro que sostuvieron en Bogotá varios de los candidatos que hoy conforman esa denominada “Gran Consulta por Colombia”.

Galán, además, pidió hacer una campaña “sin señalamientos, con más propuestas y menos show”. En una línea similar declaró David Luna, exsenador que ya cuenta con aval de la Registraduría para dar continuidad con su campaña impulsada por firmas. Luna señaló que en todo momento esta alianza ha sido “atacada”, pero que es “un síntoma de que nuestra unión funcionó”.

No se pierda: Se robustecen misiones de observación para elecciones en Colombia: Unión Europea se suma

Pero este no fue el único frente de dicusión. En paralelo, unas declaraciones de Juan Carlos Pinzón no cayeron bien a la representante de Cambio Radical, Lina María Garrido, quien ahora respalda a De La Espriella y que cuestionó que Pinzón asegurara que el pasado de la familia política de Garrido tiene nexos con grupos al margen de la ley.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.