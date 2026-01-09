Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Se robustecen misiones de observación para elecciones en Colombia: Unión Europea se suma

A dos meses de la primera cita en las urnas se siguen sumando múltiples organismos para la garantía de los procesos electorales en Colombia. Así está el mapa de observadores electorales que han respaldado a la Registraduría, Cancillería y la MOE.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
09 de enero de 2026 - 02:54 p. m.
Las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado para vigilar el desarrollo de la jornada electoral del domingo.
Las autoridades instalarán un Puesto de Mando Unificado para vigilar el desarrollo de la jornada electoral del domingo.
Foto: Registraduría
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Mientras la cuenta regresiva para las elecciones al Congreso y las consultas de cadidatos presenciales avanza, desde las diferentes esferas del Estado se siguen fortaleciendo los mecanismos para la observación electoral. Las alianzas con entes internacionales se siguen fraguando antes del 8 de marzo que será la primera cita en las urnas de este 2026.

Así lo han confirmado tanto al Cancillería, en cabeza de Rosa Yolanda Villavicencio, como la Registraduría, organismo dirigido por Hernán Penagos. Los altos funcionarios atendieron una cita con el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, quien aseguró que esta asociación acompañará los comicios electorales tanto a Congreso como a la Presidencia que desarrollará el país entre los meses de marzo y junio, pero que ya han iniciado su calendario electoral.

Le sugerimos: Liberales, La U y Cambio Radical definen camino a las presidenciales sin candidato propio

En primera instancia, la cita se dio con el registrador Hernán Penagos, quien aseguró que “la observación electoral de las misiones internacionales para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones, así como para ayudar a mejorar los procesos electorales, fortalecer la democracia colombiana y alcanzar los más altos niveles de confianza por parte de los ciudadanos en el proceso electoral”.

La llegada de la Unión Europea a este proceso precisamente por solicitud del ente electoral, que, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), remitieron la solicitud para el acompañamiento del proceso desde 2024. De hecho, Penagos resaltó este paso que se da en medio de un proceso electoral que ha sido marcado por tensiones internas y externas, especialmente con la advertencia realizada por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos armados en un número significativo de municipios a lo largo del territorio nacional.

En ese sentido, el alto funcionario insistió en que “desde la Registraduría estamos atentos a poner a su disposición todas las herramientas que se requieran para que este proceso de observación se lleve a cabo de manera íntegra. Sin lugar a dudas, la observación electoral de las misiones internacionales es determinante para el buen suceso del proceso democrático”.

A su vez, la Cancillería también sostuvo una cita, en la misma vía, con el embajador Roudié, y celebró la participación de la Unión Europea en la observación de estos comicios. En el comunicado emitido por la oficina de la ministra Rosa Yolanda Villavicencio se resaltó la coordinación que han tenido desde la Casa de Nariño con los entes electorales para ofrecer las garantías necesarias a todos los actores inmersos en las elecciones, así como las solicitudes conjuntas que se han emitido a diferentes organismos de carácter internacional.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.como jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

noticias de hoy

Unión Europea

Registraduría

Hernán Penagos

Elecciones 2026

Rosa Villavicencio

Cancillería

Consejo Nacional Electoral

CNE

Cristian Quiroz

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.