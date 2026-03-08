Paloma Valencia: este es el camino de una candidata que se abre paso a las presidenciales

Candidata a la presidencia e integrante de la Gran Consulta por Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la tarde de este 8 de marzo, la senadora Paloma Valencia se coronó como la ganadora de la denominada Gran Consulta por Colombia que incluyó nueve candidatos de fuerzas de derecha y centro-derecha. Dentro de la elección representó al Centro Democrático como la primera mujer candidata de la colectividad en su historia tras ganar la consulta interna sobre sus colegas María Fernanda Cabal y Paola Holguín el pasado 15 de diciembre de 2025.

Antes de ser la candidata presidencial del partido del expresidente Álvaro Uribe, Valencia que nació y creció en Popayán (Cauca), estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes, además de una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Un camino que la llevó a escribir columnas de opinión en diarios como El Espectador o El País de Cali, El Nuevo Siglo o su primer —y único libro— de literatura: “otras culpas”.

Aunque en sus inicios estuvo alejada de la política, la sangre de dos familias políticas de Colombia corre por sus venas. Su padre fue el excongresista Ignacio Valencia y su abuelo paterno fue el expresidente Guillermo León Valencia; por el ala materna, es nieta del fundador de la Universidad de Los Andes, Mario Laserna. Sin incluir a algunos de sus tíos, como Josefina Valencia, la primera mujer ministra de Colombia, o el exsenador conservador Juan Mario Laserna.

Por lo que más temprano que tarde, sus lazos de sangre con la política la llevaron a una candidatura. Su primera vez en el tarjetón fue en el año 2006 cuando aspiró a la Cámara por Bogotá con el aval del partido ‘Alas Equipo Colombia’ —del exsenador condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos—, pero su votación no le alcanzó para llegar al Congreso en esa ocasión.

Su regreso al mundo político ocurrió ocho años más tarde, durante las elecciones del 2014. Cuando por sus posturas críticas al Gobierno de Juan Manuel Santos fue llamada por su mentor Álvaro Uribe Vélez a ocupar el tercer lugar de la lista al Senado del Centro Democrático, que encabezó el expresidente.

Desde el Capitolio se posicionó como una de las congresistas más fuertes de esa colectividad con debates como el control político a las alzas en los precios de Electricaribe y el estado de las reservas de petróleo; también se convirtió en una de las voces más visibles en la promoción del ‘No’ en el plebiscito por la paz de 2016. También fue criticada por posturas como la propuesta de dividir el departamento del Cauca, entre un sector de indígenas y otro de “mestizos”.

Tuvo dos intentos para ser la candidata presidencial de su partido. El primero ocurrió en 2018 cuando decidió desistir para adherirse a la campaña de Iván Duque y volver al Senado, esta vez en una lista abierta en la que obtuvo 29.319 votos. Repitió este ejercicio en 2022, cuando perdió en la consulta interna para elegir candidato presidencial de su partido contra Óscar Iván Zuluaga, lo que la llevó a lanzarse de nuevo al Senado; en esta ocasión duplicó su votación y llegó a los 63.062 votos. Durante sus 12 años en el ejecutivo ha sido parte de la Comisión Primera Constitucional del Senado e integró una de las alas más fuertes de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, al punto de demandar tanto la creación del Ministerio de Igualdad como la reforma pensional.

Su campaña para ser la elegida del Centro Democrático inició en 2024 cuando integró el primer sonajero de precandidatos de su colectividad para obtener el aval presidencial, en el que se encontraban también Miguel Uribe Turbay, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Pese a las tensiones que ocurrían dentro del sonajero de precandidatos, el asesinato del senador Uribe Turbay cambió por completo la forma en que su partido elegiría candidato presidencial.

En la carrera por el aval se bajó también Andrés Guerre e ingresó Miguel Uribe Londoño —padre del asesinado Uribe Turbay— que a menos de quince días de la elección del candidato fue expulsado de la colectividad. Finalmente, eso dejó una consulta de tres mujeres en la que Valencia salió vencedora tras ganar los dos sondeos de encuestadoras chilenas sobre militantes del Centro Democrático.

Este resultado fue cuestionado tanto por el expulsado Uribe Londoño como por la senadora Cabal, quien meses después solicitó junto a su esposo una escisión del partido y se alejó de Valencia. Sin embargo, la candidatura de Paloma cogió vuelo en la Gran Consulta por Colombia a la que se adhirió a finales de 2025.

En las encuestas que marcaron previo a la elección, Valencia encabezó la mayoría de los sondeos y ahora, tras quedar primera en la votación de su coalición, se enfrentará a otros candidatos como Claudia López, Roy Barreras, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda.

