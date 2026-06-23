Los niveles de abstención y voto en blanco continúan bajando: más claves de las elecciones

Conteo de votos de las elecciones de segunda vuelta. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al margen de los efectos políticos de los 12,9 millones de votos que obtuvo en segunda vuelta Abelardo de la Espriella, 250.000 más que Iván Cepeda, la jornada electoral de este domingo arrojó varios datos que permiten ver cambios en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Uno de los datos más llamativos es el que confirma la tendencia de reducción en los niveles de abstención.

El índice llegó a 36,4 % en esta segunda vuelta de 2026, una reducción de más de cinco puntos porcentuales si se compara con los datos de 2022. Pero además, la nueva cifra mantiene una inclinación a la reducción del porcentaje de ciudadanos que no vota. De hecho, la cifra viene bajando con regularidad desde 2010, cuando se ubicó en 55,6 %, lo que implica que hace más de 16 años más de la mitad de colombianos no votaba.

Lea también: Gobierno liquidó el Minigualdad, pero trabajadores están en vilo: esto se sabe

Cabe anotar que de las elecciones de 2002 y 2006 no existen reportes de segunda vuelta porque el candidato Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia y luego la reelección en primera vuelta, en el primer caso contra el liberal Horacio Serpa y en el segundo contra Carlos Gaviria, del Polo Democrático.

Comparado con la primera vuelta del pasado 31 de mayo, la participación de los electores creció en 2,3 millones de ciudadanos. Se trató de un fenómeno nacional que no fue impulsado por ninguno de los dos candidatos, pues en todos los departamentos lo que ocurrió fue que se reforzó el resultado de primera vuelta de De la Espriella y Cepeda.

No se pierda: De Samper vs. Pastrana a De la Espriella vs. Cepeda: las elecciones más reñidas

Otra cifra que sigue una tendencia de decrecimiento es el voto en blanco, que en esta oportunidad representó el 1,63 % de la participación válida, 426.848 sufragios en total. Aunque se trata de un número pequeño, también es cierto que supera la diferencia de votos entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Hace cuatro años, en la elección entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, se presentaron 501.987 votos en blanco. En los comicios anteriores a esos, el dato fue de 808.368, cuando se enfrentaron en las urnas Gustavo e Iván Duque, este último ganador. En 2014, este segmento se tradujo en 619.396 votos y en 2010 en 445.330 votos.

Le puede interesar: Mapa Electoral 2026: así votó Colombia en la segunda vuelta presidencial 2026

Estos comicios quedarán como unos de los más competidos desde que Colombia adoptó la segunda vuelta electoral. De hecho, si los números se mantienen tras el escrutinio, se trataría de la segunda vuelta presidencial más ajustada en términos porcentuales desde que este mecanismo fue incorporado por la Constitución de 1991.

El récord en número de votos continúa en manos de la elección de 1994, cuando Ernesto Samper derrotó a Andrés Pastrana por una diferencia de apenas 156.585 votos. En aquella ocasión, el liberal obtuvo 3.733.366 apoyos (50,26 %) frente a 3.576.781 (48,15 %) de su rival conservador, una diferencia de 2.11 puntos porcentuales.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.