De Samper vs. Pastrana a De la Espriella vs. Cepeda: las elecciones más reñidas

Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Iván Cepeda y Aberlado de la Espriella. Foto: Archivo y

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La elección presidencial de este domingo quedó registrada como una de las más competidas desde que Colombia adoptó la segunda vuelta electoral. De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99.90 % de las mesas informadas, Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria, obtuvo 12.949.162 votos (49.65 %), mientras que Iván Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó 12.701.546 sufragios (48.70 %).

La diferencia entre ambos fue de 247.616 votos, equivalente a apenas 0,95 puntos porcentuales. Si esa tendencia se mantiene tras el escrutinio, se trataría de la segunda vuelta presidencial más ajustada en términos porcentuales desde que este mecanismo fue incorporado por la Constitución de 1991.

La particularidad de este resultado es que rompe una tendencia histórica. Aunque no es la menor distancia en votos absolutos, sí sería la más estrecha en proporción al total de sufragios depositados. El récord en número de votos continúa en manos de la elección de 1994, cuando Ernesto Samper derrotó a Andrés Pastrana por una diferencia de apenas 156.585 votos. En aquella ocasión, el liberal obtuvo 3.733.366 apoyos (50,26 %) frente a 3.576.781 (48,15 %) de su rival conservador, una diferencia de 2.11 puntos porcentuales.

La explicación de esta aparente contradicción está en el crecimiento del electorado colombiano. Mientras en 1994 el censo electoral superaba ligeramente los 17 millones de ciudadanos, en 2026 la cifra ronda los 41.4 millones. Por eso, aunque la distancia entre De la Espriella y Cepeda es mayor en votos absolutos, representa una porción menor del total de sufragios.

Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, Colombia ha acudido a una segunda vuelta presidencial en siete oportunidades: 1994, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Las únicas excepciones fueron las elecciones de 2002 y 2006, cuando Álvaro Uribe Vélez consiguió la Presidencia en primera vuelta.

De esas siete definiciones, cinco terminaron resolviéndose por menos de un millón de votos. Además de los comicios de este año y los de 1994, se encuentran las elecciones de 2014, cuando Juan Manuel Santos venció a Óscar Iván Zuluaga por 922.341 sufragios, y las de 2022, cuando Gustavo Petro derrotó a Rodolfo Hernández por 700.601 votos. A ellas se suma la segunda vuelta de 1998, también caracterizada por una diferencia reducida entre los candidatos.

La elección más holgada de desde 1994 ocurrió en 2010. Ese año, Juan Manuel Santos obtuvo 9.028.943 votos (69,12 %) y superó ampliamente a Antanas Mockus, quien alcanzó 3.587.975 sufragios (27,47 %). La distancia final fue de 5.440.968 votos, la mayor registrada en una segunda vuelta presidencial.

Cuatro años después, Santos protagonizó uno de los episodios más llamativos de la historia reciente. Aunque perdió la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga, logró remontar en la definición definitiva. El entonces presidente fue reelegido con 7.839.342 votos (50.98 %), frente a 6.917.001 (44.98 %) de su contendor, una diferencia de 922.341 sufragios.

En 2018, Iván Duque se impuso sobre Gustavo Petro con 10.373.080 votos (53.98 %) frente a 8.034.189 (41.81 %). La ventaja fue de 2.338.891 votos y confirmó la superioridad que ya había mostrado el candidato del Centro Democrático en la primera vuelta.

La contienda de 2022 volvió a estrechar los márgenes. Gustavo Petro se convirtió entonces en el primer presidente de izquierda elegido por voto popular en Colombia al obtener 11.281.013 votos (50.44 %), mientras que Rodolfo Hernández alcanzó 10.80.412 (47.31 %). La distancia fue de 700.601 sufragios, equivalente a 3.13 puntos porcentuales.

Ahora, con una diferencia inferior a un punto porcentual entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la elección de 2026 supera incluso ese antecedente y se perfila como la definición más apretada en términos porcentuales de las siete segundas vueltas presidenciales celebradas en Colombia.

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