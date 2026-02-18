Esta es la tutela con la que Marelen Castillo busca mantener firme su aspiración al Senado

Representante a la Cámara y excandidata vicepresidencial. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El futuro político de la representante Marelen Castillo sigue en disputa en los tribunales administrativos, toda vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó el pasado 2 de febrero revocar su candidatura al Senado con el aval del Centro Democrático. Una tutela que fue admitida por un tribunal y a la que tuvo acceso El Espectador, busca mantener con vida su intención de pasar de la Cámara al Senado con el beneplácito del colectivo uribista.

Así se detalla en un documento de 52 páginas en el que exponen los hechos con los que sustenta la defensa de Castillo, nunca fue militante del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fundó Rodolfo Hernández en 2022 tras quedar segundo en la carrera presidencial. Esa colectividad surge, según ha detallado tanto Castillo como el CNE y el Consejo de Estado, de un movimiento significativo de ciudadanos por firmas que impulsó la campaña del fallecido candidato por llegar a la Casa de Nariño.

La defensa de la representante - que ostenta la curul de la oposición en esa corporación - argumenta, además, que en el fallo del CNE a principios de enero no se tomó en cuenta el fallo del Consejo de Estado del 8 de febrero del 2024 en el que se argumentó que Castillo no hizo parte de la conformación de esa nueva colectividad. Un caso similar sucedió con los también congresistas Erika Tatiana Sánchez, que ahora está vinculada al partido La Fuerza de Roy Barreras aunque no busca reelección, y Juan Manuel Cortés, que sí lo hace bajo el cobijo de la Alianza Verde.

Según el documento, “Mediante Resolución No. 3750 de 4 de agosto de 2022, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción – LIGA, sin que la doctora Marelen Castillo Torres hubiera participado en ese proceso, ni manifestado libremente su deseo de ingresar".

En ese sentido, el recurso interpuesto por Castillo busca que el organismo electoral reestablezca sus derechos políticos y rehabilite su inscripción como candidata al Senado por el partido Centro Democrático, al que se afilió a mediados de octubre del año pasado y que finalmente en la conformación de sus listas la ubicó en la casilla 20 de esa lista cerrada que impulsa para esa corporación.

Desde el partido, además, han dado su respaldo a la representante Castillo asegurando que “desde el Centro Democrático respaldamos y acompañamos a la doctora Marelen Castillo que representa un sector muy importante de la ciudadanía colombiana. Agotaremos todas las instancias jurídicas para demostrar con argumentos y claridad que la doctora Marelen Castillo no se encuentra inhabilitada para participar en la contienda electoral”, en palabras de su director Gabriel Vallejo.

Otro punto que argumenta la representante Castillo es el caso del su compañero de corporación, Miguel Abraham Polo Polo, quien ocupa una curul de las comunidades afro, y a quien de forma reciente el propio CNE le reconoció un recursos similar al ser candidato por un movimiento diferente al que le avaló para llegar a la Cámara en 2022.

En ese caso que fue resuelto el pasado 6 de febrero, el CNE señaló que “en el presente caso no existe prueba alguna que permita evidenciar que, en algún momento entre su elección y la actualidad, el ciudadano MIGUEL ABRAHAM POLO POLO haya sido militante del PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO.”

