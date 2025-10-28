Petro deberá dirimir el nuevo choque en sus filas por el Senado: ¿Pizarro o Corcho?

La senadora María José Pizarro y la exministra de Salud Carolina Corcho chocan por quién será la cabeza de lista del Senado del Pacto del presidente Gustavo Petro en 2026. Foto: Agencia EFE

Un nuevo choque público se está dando en las filas del Pacto Histórico. La pelea la protagonizan la senadora María José Pizarro y la exministra de Salud Carolina Corcho, quienes discuten por cuál de las dos debería ocupar el primer renglón a la lista al Senado. El debate, en el que han terciado varias figuras del petrismo, tendría que ser dirimido por el presidente Gustavo Petro.

Se trata de una discusión en la que como argumentos se esgrimen fechas de reuniones, resoluciones y declaraciones públicas y privadas. Todo empezó el pasado domingo cuando Corcho, quien se midió con el senador Iván Cepeda (1,54 millones de votos), obtuvo 678.962 apoyos en las urnas. Ante esto, la exministra ha buscado reclamar el primer renglón de la lista y ha dicho que debe participar en esa negociación con la mujer y el hombre que obtuvieron la votación más alta, es decir, con el senador Pedro Flórez (185.029 votos y ficha del clan Torres) y Carmen Caicedo (74.982 votos y hermana del exgobernador de Magdalena Carlos Caicedo).

Ya hay algunos rostros del Pacto Histórico que han terciado en la discusión, como es el caso del exsenador Gustavo Bolívar, quien aseguró que “cuando hicimos el acuerdo de los precandidatos, decidimos que el segundo de la consulta, en este caso Carolina Corcho, encabezaría la lista al Senado. Y segundo, porque a María José Pizarro también le ofrecieron la cabeza de lista al Senado a cambio de que se bajara”.

Y agregó: “Hay un problema político y es cómo se desperdician más de 670 mil votos que sacó Carolina Corcho. Cómo desperdiciamos que semejante votación jalone más renglones al Senado. No sabemos qué potencial tenga María José Pizarro y creo que Carolina Corcho podría entregarle más renglones al Pacto Histórico en el Senado”.

El Pacto Histórico ha marcado un hito en la democracia colombiana al implementar una ruta inédita: la elección de sus candidatos a la Presidencia y al Congreso mediante voto popular directo.



Los resultados son un rotundo triunfo: más de 2.700.000 ciudadanos participaron,… — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 27, 2025

Ante esto, la senadora Pizarro ya intervino diciendo que no se deben “irrespetar” los acuerdos. Habló de reuniones sostenidas, una el pasado 26 de julio y varias más en la última semana de septiembre, por varios de los precandidatos que declinaron su aspiración presidencial, incluyéndola, y de los directivos de los partidos del Pacto Histórico. Además, recordó que fue también una discusión que sostuvo con el presidente Petro, cuando lo acompañó a la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.

“Decliné mi aspiración y acepté la responsabilidad y el compromiso de liderar la bancada del Senado. Horas mas tarde se radicó ante la Registraduría un acuerdo que establece que la cabeza de lista será definida por consenso entre los partidos políticos. Estos acuerdos son fundamentales y no pueden ser modificados arbitrariamente, ya que hacerlo, significaría que el Pacto Histórico nacería incumpliendo sus propios compromisos. Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones”, escribió Pizarro en su cuenta en X.

Incluso, ya Cepeda, como candidato oficial del Pacto terció en la discusión. “Tomaremos una decisión justa, debo decir, que tanto María José como Carolina Corcho son dos grandes dirigentes políticas. María José ha demostrado sus capacidades y su talante en el Congreso, en liderar la votación y la adopción de reformas políticas y sociales muy importantes para el gobierno en el Senado. Y Carolina, pues el resultado que ha obtenido en esta consulta habla por sí solo”, dijo en declaraciones a medios.

Aún no hay claridad al respecto de qué pasará con el Pacto Histórico. Se trata de un tema que se mantendrá las próximas semanas, con un plazo máximo hasta el 8 de diciembre, cuando es el plazo para la inscripción de candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes. Y no es una discusión menor. En juego está la apuesta del petrismo por fortalecer su bancada en el Congreso con una lista cerrada.

