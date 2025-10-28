Beneficios de Petro a grupos armados en paz total desataron su inclusión en Lista Clinton

El presidente Gustavo Petro fue incluido por la administración de Donald Trump en la lista Clinton. Foto: Archivo Particular

Mientras el presidente Gustavo Petro asegura que su choque con el magnate republicano Donald Trump fue el impulso que llevó al Pacto Histórico a consolidarse como “la primera fuerza política de Colombia”, esto por los 2,7 millones de votos que obtuvo su coalición en la consulta del 26 de octubre, en la Casa Blanca siguen analizando cómo manejar las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia y qué otro tipo de medidas se podrían implementar en contra de la actual administración.

El Espectador estableció que la orden ejecutiva 14059 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) obedeció a los reportes que recibió dicho organismo de los posibles “beneficios” que el presidente Petro les estaría dando a organizaciones armadas y criminales dedicadas al narcotráfico, todo esto en el marco de los diálogos de la llamada “paz total”. Esta postura es rechazada, por supuesto, por la Casa de Nariño.

Para el gobierno de Trump, según fuentes diplomáticas en Washington y Bogotá, ese tipo de privilegios, que en algún momento de la estrategia comprendieron ceses al fuego y suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, suscitaron el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en todo el país (253.000 hectáreas) y el repunte en el nivel de producción de cocaína, que en 2023 creció un 53 %. A esto se suma que en la Casa Blanca no consideran que la actual administración esté haciendo lo que corresponde para frenar esta actividad y que, como ya se conoce, no es visto con buenos ojos que Petro y varios de sus ministros mantengan cercanía con el régimen de Nicolás Maduro, señalado de estar detrás del Cartel de los Soles.

“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, dijo públicamente Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Sin embargo, este diario conoció que en varios despachos de Estados Unidos involucrados en la decisión señalan que la orden ejecutiva que ha desatado tanta polémica debe comprenderse en un sentido más amplio; es decir, que no se trata de designar a Gustavo Petro y su familia y colaboradores como narcotraficantes, sino como “auspiciadores” o “ayudantes” a través de decisiones ejecutivas, como en este caso ocurriría con la “paz total”.

Este diario también conoció que en los expedientes de la medida fueron tenidos en cuenta varios temas más allá de la supuesta relación con grupos narcotraficantes, pues las oficinas encargadas de la sanción recibieron reportes de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022. De acuerdo con fuentes de alto nivel en la relación diplomática entre ambos países, la OFAC y las autoridades antinarcóticos manejan un gran volumen de información y, para tomar las medidas, eligen los hechos más fuertes.

Por otra parte, El Espectador conoció que todas las sanciones relacionadas con la inclusión del mandatario y sus cercanos en la Lista Clinton fueron aplicadas inmediatamente, pues, según voces del gobierno estadounidense, se trata de un procedimiento rutinario para impedir que los implicados hagan movimientos financieros en busca de evadir las consecuencias. “Estoy jodido. Lo de la Lista Clinton me ha pegado muy duro (...) me bloquearon la tarjeta de crédito y es posible que me cierren la cuenta”, confirmó este lunes el ministro Benedetti.

Desde el Gobierno, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), rechazó la inclusión del presidente Petro y sus cercanos en la Lista Clinton y la calificó como una violación al debido proceso y un desconocimiento de la trayectoria política del presidente y su lucha contra el narcotráfico.

Sobre el caso de Verónica Alcocer, de quien Petro dijo estar separado, pero no legalmente, los encargados del caso manifiestan que también se trata de una decisión usual en este tipo de casos, pues, según indican, aunque los cónyuges y familiares muchas veces no están relacionados con narcotráfico, es evidente que tendrían beneficios financieros directos de sus parejas o parientes. En este punto vuelve a entrar en juego la salvedad de varios funcionarios sobre el carácter amplio de la decisión, que no implica tachar como narcos a los cuatro sancionados. Sin embargo, en el caso de Nicolás Petro sí tuvo mayor peso la acusación en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que también tiene relación con el dossier de la financiación de la campaña.

Hasta el momento, además de las restricciones y exclusiones financieras, lo único claro es que Estados Unidos sigue analizando el comportamiento del gobierno de Gustavo Petro y sus aliados y, según conoció este medio, en las próximas semanas daría a conocer más nombres de funcionarios y aliados del petrismo que ingresarían a la Lista Clinton. Funcionarios de la Casa Blanca señalan que no es claro si serán uno, cinco o más, porque la OFAC maneja sus investigaciones con máxima reserva, pero que lo cierto es que se siguen estudiando nuevas inclusiones

Así mismo, las agencias de inteligencia siguen con lupa el comportamiento del Gobierno en esa materia, ya que, como lo comunicó el Departamento del Tesoro, otra de las causas de la sanción fue la revelación que hizo Petro, en 2024, de información confidencial relacionada con la compra del software de espionaje Pegasus. Según Petro, el país debía conocer la verdad detrás de supuestas interceptaciones ilegales con fines políticos, pero para Estados Unidos se trató de una “amenaza a la integridad del sistema financiero internacional”.

Mientras Estados Unidos continúa analizando sus movidas sobre Colombia y Petro, este último partió este domingo hacia Oriente Medio, justamente en medio de su apuesta de buscar otros aliados globales y no depender comercialmente de Estados Unidos. El mandatario estará durante una semana cumpliendo agenda oficial en El Cairo (Egipto), Riad (Arabia Saudita) y Doha (Catar). Entre tanto, sus alfiles, entre ellos Benedetti, seguirán agitando el panorama electoral de cara al llamado frente amplio por las legislativas y presidenciales de 2026.

