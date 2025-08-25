“Gustavo Petro, no haga parte del club de autócratas, sea demócrata”: Mauricio Cárdenas

Mauricio Cárdenas Santamaría, candidato presidencial, durante entrevista para El Espectador Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cuál es su principal propuesta para llegar a la Casa de Nariño?

Es para los jóvenes de Colombia: facturar en dólares y vivir en pesos. Tener oportunidades, capacitación e inglés, para desde acá vender servicios al exterior, vivir en el país y, sobre todo, estar en su cultura con sus familias, pero ganando en dólares. Eso es lo que yo quiero promover para los jóvenes de Colombia.

¿A qué programas o reformas del gobierno de Gustavo Petro les daría continuidad?

No es continuidad, pero es hacer algo que prometió Petro, los centros de atención primaria en salud; es decir, que tengamos cerca de nuestras casas un sitio donde recibimos el primer diagnóstico en materia de salud y medicina preventiva para evitar enfermedades.

¿Y a qué, por el contrario, no le daría continuidad?

Pues a este desgobierno caótico en materia fiscal. El país está totalmente desencuadernado y lo primero que tiene que hacer un nuevo gobierno es poner la casa en orden.

¿Qué haría en los primeros 100 días de su gobierno?

Lo que haría en el primer día, no en los primeros 100, es expedir varios decretos. Ya lancé los cinco primeros decretos, por ejemplo autorizando el fracking responsable. Necesitamos el ingreso del petróleo para poder desarrollar al país, pero tenemos que hacerlo de manera responsable con el medio ambiente. Y segundo, darle otra vez el apoyo, el mandato y el respaldo a la fuerza pública para que retome el control del territorio nacional. Eso se hace levantando las mesas de negociación de la paz total, haciendo que los cabecillas de los grupos armados organizados regresen a sus lugares de detención, que se suspendan esas medidas que adoptó el gobierno Petro de sacarlos de las cárceles y, algo muy importante, dándole el apoyo presupuestal a la fuerza pública para que recupere el control del territorio.

El presidente Petro ha lanzado alertas por posible falta de transparencia en las elecciones de 2026. ¿Usted qué opina sobre este tema?

Le diría al presidente Petro que se dedique a terminar de gobernar, a hacer su tarea, a cumplir una cantidad de promesas que realizó en campaña y que lo que han generado es una gran frustración. No interfiera con las elecciones. El presidente Petro está pasando de ser alguien que era percibido como demócrata, a ser un autócrata: la constituyente, el aumento del gasto público para desnivelar la cancha, la idea de que el país ahora no tiene garantías para las elecciones y que él mismo cuestiona la legitimidad del proceso electoral. Todo eso es atentar contra la democracia. Gustavo Petro, no haga parte de ese club de autócratas que hoy está en boga en el mundo, sea demócrata, respete las elecciones y de la seguridad que necesita el proceso político electoral. Los candidatos necesitan seguridad, necesitan apoyo.

El nuevo modelo de pasaportes del gobierno de Gustavo Petro ha sido cuestionado. ¿Cómo lo analiza usted?

Qué desastre que el problema central del país y de las políticas públicas, con todas las dificultades que tiene Colombia de pobreza, de exclusión, de sectores de la población totalmente marginados donde no ha llegado el desarrollo, y que el tiempo del presidente se dedique a los pasaportes, algo que estaba funcionando bien, algo que no tenía ningún problema, pero es la obsesión, es ese presidente que en vez de pensar en lo grande se dedica a tratar de debilitar a una empresa que es la que presta el servicio de las elecciones y lo que quiere en el fondo es tener su propio contratista para manejar las elecciones.

El Gobierno también ha hablado de una “octava papeleta” para intentar modificar la Constitución. ¿Apoyaría esta iniciativa?

El país no necesita una nueva Constitución, el país lo que necesita es un nuevo gobierno. De manera que dejemos esa discusión, la Constitución del 91 ha tenido flexibilidad, no es una camisa de fuerza. El país ha podido ir avanzando, dando más garantías, más libertades individuales. Qué bueno que la Corte Constitucional ha ido interpretando la Constitución sobre todo para darle al país una visión más moderna, piensa en los derechos individuales. La Constitución no ha sido el problema. Lo que se necesita es un nuevo gobierno.

Esta entrevista hace parte de#PrecandidatosEnBreve, una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

