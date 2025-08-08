“Sea quien sea presidente en 2026, tendrá que hacer una reforma a la salud”: Carolina Corcho

Carolina Corcho, exministra y precandidata del Pacto Histórico. Foto: Valentina Santiago García

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su ideología?

Una defensora de los derechos fundamentales, de la justicia social y del Estado social y democrático de derecho.

¿Cuál es su propuesta principal para llegar a la Casa de Nariño?

Tenemos propuestas de continuar con las reformas del cambio en Colombia, la implementación de la reforma laboral, pensional. La reforma a la salud hay que hacerla para solucionar la crisis. Hay que hacer un sistema del cuidado para las mujeres, una reforma a la justicia, una reforma política.

¿A qué sí le daría continuidad en el actual gobierno?

Yo creo que el proyecto y el programa reformista del gobierno debe continuar en Colombia. Las reformas que ya han sido aprobadas se deben implementar, hacer una revisión de esa implementación y presentar otras. Por ejemplo, otra reforma que habría que presentar es la de los servicios públicos, para poder regular y controlar las altas tarifas de servicios públicos de la ciudadanía.

¿Y a qué no le daría continuidad?

Habría que mejorar muchos asuntos en términos de la ejecución. Yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo es una base importante y habría que mirar qué no se ejecutó para que continúe en Colombia esa ejecución.

Le recomendamos: Partido de Caicedo propone terna para Gobernación de Magdalena pero Gobierno tiene dudas sobre paso a seguir

¿Qué haría en los primeros 100 días si llega a la Presidencia?

Montar un tablero de control. Para mirar cómo va la implementación de la reforma laboral, de los recargos nocturnos, los festivos, los dominicales. Otro para la reforma pensional, el bono pensional para 3 millones de viejos y viejas, más toda la universalidad que tiene esa reforma pensional. Un tablero de control para mirar cómo va la reforma rural integral en términos de recuperación de baldíos, restitución de tierras, entrega de tierras, crédito de fomento y todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica y comercialización. Estaríamos preparando un conjunto de reformas para presentar al Congreso

¿En términos de alianzas políticas a quien le diría que sí y a quien le diría que no?

No a todo aquello que represente el pasado, los privilegios, las exclusiones sociales a las que han tenido sometidos a este país. Sí a todo lo que represente la continuidad del cambio en Colombia.

¿Usted apoyaría la reelección del presidente?

El propio presidente Gustavo Petro ha dicho que él no quiere la reelección. Además, esto implicaría una reforma constitucional, un acto legislativo que el gobierno no ha presentado.

¿Cómo se está organizando el Pacto Histórico para llegar unido a 2026?

Se ha avanzado en unos acuerdos para que el Pacto Histórico sea un partido democrático. Nadie por encima de la participación popular y democrática que va a definir en una consulta abierta la candidata o candidato único a la Presidencia. Las listas del Senado, por voto popular, se organizan de manera descendente hombre y mujer para que sea paritaria esa lista cerrada. Es una manera de democratizar la política en Colombia para que sea la ciudadanía y el pueblo colombiano quien defina quiénes nos van a representar en la competencia electoral de 2026.

Le sugerimos: Presidente Petro dice que inició diálogos de paz con Clan del Golfo fuera de Colombia

¿Hay garantías para las elecciones de 2026?

Me asiste la preocupación de que hay una privatización del sistema electoral en el país. El manejo de los datos y del software es un asunto de soberanía nacional y del Estado. Eso debería ser manejado por el Estado. Se hace necesario que se permita una auditoría a todos los partidos políticos del software, que sea una auditoría pública y transparente para que tengamos la certeza sobre el sistema electoral.

¿Cuál es su posición frente a las propuestas de cerrar el Congreso?

Cerrar el congreso va en contra de la República. Yo lo que creo es que hay que cambiar el Congreso. Hay que ganar las mayorías del Congreso para que se hagan los cambios que necesita la ciudadanía colombiana. Por ejemplo, la reforma a la salud es fundamental para poder superar la crisis de la salud y tenemos un Congreso que, en sus mayorías, en la Comisión Séptima ha obstruido, obstaculizado sin argumentos y no ha representado los intereses del país y del sector. Entonces sí hay que transformar el Congreso de la República con mayorías que representen a la ciudadanía.

¿Cómo ve los más de 55 cambios en el gabinete del presidente Petro?

Cada jefe de Estado tiene su mapa político, su visión de quién debería estar o no estar. Por ejemplo, en el momento en el que yo estuve en el gabinete, el presidente invitó a unas personas para que le ayudaran a construir el cambio en Colombia y lo que hicieron fue ejercer una oposición al interior del gobierno, siendo desleales con la confianza que le dio el presidente y el compromiso con un programa votado por el pueblo colombiano.

Le podría interesar: “Lo primero que haría el 7 de agosto sería tumbar la paz total”: Daniel Palacios

De no ser por la movilización popular y la presión del presidente Petro, la reforma laboral se hubiera hundido. ¿Cree que puede pasar lo mismo con la reforma a la salud?

Claramente hubo un bloqueo institucional, ni siquiera contra el gobierno, contra el pueblo trabajador de Colombia, por parte de unas mayorías congresionales que al final tuvieron que retroceder ante la movilización y los mecanismos democráticos y constitucionales de participación ciudadana, porque la consulta popular no corresponde a ninguna dictadura, es la democracia considerada en la Constitución Política que los hizo llevar a la sensatez y poder avanzar en esta importante reforma laboral. Yo espero que haya sensatez frente a la reforma a la salud. Sea quien sea el que se posesione en el 2026, necesariamente tiene que hacer una reforma estructural al sistema de salud para resolver ese tema del manejo privado, opaco, con denuncias de corrupción de los recursos públicos de la salud, para resolver el problema de la atención primaria, la salud preventiva, la detección temprana de la enfermedad.

¿Qué le responde a la oposición que rechaza la reforma a la salud?

Lo que está fracasando en este momento es el modelo de la ley 100. La reforma no existe. El sistema siempre ha estado intervenido. Eran 157 EPS que fueron intervenidas y liquidadas y ahorita hay menos de 29. Todos los gobiernos han intervenido. Lo que está mal es el modelo. Lo que hay que transformar es el modelo. Hay advertencias de hace más de una década que el sistema viene en picada y como todo enfermo cuando no se le aplica el tratamiento y el tratamiento es la reforma, va a seguir en picada. Es una irresponsabilidad política de la oposición de este país, un acto de mezquindad frente a la ciudadanía colombiana, ni siquiera frente al presidente, y de un sector de la Comisión Séptima, irresponsablemente deteniendo la posibilidad de iniciar una transición organizada de un sistema que claramente es fallido y que viene fallando hace mucho tiempo.

¿Cómo proyecta el escenario de segunda vuelta en 2026?

Creo que aquí van a haber dos coaliciones importantes. Yo creo que va a haber una coalición que va a buscar continuar el cambio de Colombia, corregir los elementos que no se han podido desarrollar en el actual gobierno, avanzar hacia la democracia, la justicia social, las reformas que favorezcan a la ciudadanía. Y va a haber otra coalición para que este país se mantenga en el estatus quo, para seguir manteniendo privilegios de unos cuantos que se han vuelto multimillonarios con el erario, un régimen político de la corrupción, de la violencia eso es lo que se va a enfrentar en el 2026.

¿Qué opina sobre la eventual participación de figuras como Daniel Quintero o Carlos Caicedo en la consulta del Pacto Histórico?

Está abierta perfectamente a que ellos participen allá porque ellos hacen parte de esta coalición, de este proyecto político del cambio. Es una decisión que ellos ya tendrán que tomar conforme al reglamento que plantee el Pacto Histórico que son reglas de juego claras y democráticas donde nos sometemos a la voluntad popular, aceptamos los resultados y respaldamos al ganador o a la ganadora.

Esta entrevista hace parte de#PrecandidatosEnBreve, una serie de conversaciones cortas en video con quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño en 2026. A todos les hacemos las mismas preguntas sobre sus prioridades si llegan al poder y, además, incluimos algunas sobre temas coyunturales para conocer su visión frente a la actualidad del país.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.