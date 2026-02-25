Lizcano se inscribe, partidos invitan a no votar consultas y se acercan cierres de campaña

Mauricio Lizcano se inscribió como candidato presidencial este 25 de febrero. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la recta final de las elecciones al Congreso, los partidos alinean sus decisiones a las consultas, nuevos candidatos entran oficialmente al ruedo electoral, mientras otros se encuentran de viaje por todo el país. Conozca las movidas electorales de la semana.

En la mañana de este miércoles 25 de febrero, el candidato Mauricio Lizcano inscribió oficialmente su candidatura a la presidencia de la República, a través de su movimiento por firmas ‘Firme con Lizcano Colombianísmo’, que presentó 1,8 millones de rúbricas ante la Registraduría y el coaval del partido ASI; algunos miembros de la colectividad lo acompañaron en su inscripción ante el ente electoral.

Durante su inscripción incluyó como fórmula vicepresidencial a Adriana Ramírez de “forma provisional”, mientras decide el nombre de la persona que lo acompañará en el tarjetón del 31 de mayo. Esa decisión la tomará después de las consultas del próximo 8 de marzo, según afirmó durante el evento.

“Yo inscribí de una manera simbólica a una de mis asesoras. Vamos a cambiar la fórmula una vez pasen las consultas”, también habló de la posibilidad de incluir un candidato que no gane estos comisiones de marzo o algún precandidato que prefiera adherir a su campaña en lugar de ser aspirante a la presidencia.

Por los lados de los partidos más antiguos del país, el Liberal y el Conservador compartieron comunicados oficiales en los que recomiendan a sus militantes no votar en las consultas del próximo 8 de marzo.

Por su parte, el liberalismo compartió un comunicado el pasado 24 de febrero donde afirman que la decisión se tomó debido a que no tienen candidato propio en esos procesos; además, “obedece a criterios de coherencia y responsabilidad política, manteniendo el respeto por la autonomía individual de cada militante”, se puede leer en su carta.

Le recomendamos: Paloma Valencia propone a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial y revive debate

Los conservadores por su lado, aseguran que el participar en las consultas interpartidistas “no sería respetuoso institucionalmente participar en un proceso donde no existe un candidato conservador, desconociendo así a los aspirantes inscritos que buscan representar al partido en dicha contienda”, afirma el comunicado.

Pese a que existe una baraja de candidatos para tener el aval conservador en el tarjetón del 31 de mayo, las fuerzas dentro de la colectividad indican que el proceso está estancado y existe una alta posibilidad de que se adhieran a una candidatura ya inscrita.

También ya hay fechas para los cierres de campaña de los partidos ad portas de la veda electoral. La colectividad del presidente Gustavo Petro anunció el cierre de sus actividades de campaña para el próximo viernes 27 de febrero en un evento al que llaman “Pacto Histórico Fest” en la Plaza de Bolívar, donde acudirán Carolina Corcho, cabeza de lista al Senado; María Fernanda Carrascal, quien encabeza la Cámara por Bogotá. También estará presente el candidato presidencial Iván Cepeda.

¡Bogotá, esta invitación es para ti! ✊💜



Este viernes 27 de febrero nos vemos en la Plaza de Bolívar para cerrar esta campaña como sabemos hacerlo: en la calle, con alegría, convicción y la fuerza del pueblo.



Estaré junto a @IvanCepedaCast y @carolinacorcho celebrando que este… pic.twitter.com/735xvulnk5 — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 24, 2026

El Centro Democrático esperará al domingo 1 de marzo, una semana antes de la elección, para hacer su evento de cierre de campaña. Varios candidatos al Senado y la Cámara por Bogotá estarán en el Centro de Convenciones G12 sobre las 5 p.m. Allí se espera que los acompañe su candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Apreciada ciudadanía de Bogotá,



Queremos invitarlos al gran cierre de campaña al Senado y la Cámara en Bogotá en el Centro de Convenciones G12.



Tu asistencia es fundamental. Inscríbete en:

https://t.co/ptEuQVXkzP (Aforo limitado) pic.twitter.com/1Pep9rKsgr — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 24, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.