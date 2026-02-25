Paloma Valencia propone a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial y revive debate

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe recorrieron varias zonas este fin de semana promoviendo la campaña del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

A menos de once días para las elecciones al Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos presidenciales de las tres consultas interpartidistas, la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia abrió la puerta a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea su fórmula vicepresidencial de ganar la Gran Consulta por Colombia.

“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente; yo les contesto que [...] todavía nos falta ganar esa consulta. Pero después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”, aseguró la candidata del Centro Democrático.

Reflexiones sobre vicepresidente.



¿Ustedes que opinan? pic.twitter.com/A4kZaepghf — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 25, 2026

La propuesta se hizo a contados días del inicio de la veda electoral, en un momento en que su partido tiene grietas provocadas por un intento de escisión planteado por la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie. Este último renunció oficialmente a la colectividad el día de ayer y se unió a Salvación Nacional para apoyar la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.

Aun así, no es la primera vez en esta contienda que se propone a un exjefe de Estado como fórmula vicepresidencial. El candidato por el partido La Fuerza, Roy Barreras, propuso semanas atrás la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro aparezca en el tarjetón del 31 de mayo como una opción vicepresidencial de su candidatura.

“Que un presidente de la república no tiene ninguna inhabilidad ni impedimento para aspirar a la vicepresidencia. [...] Quién es más auténtico para recoger la izquierda y el progresismo es el líder natural que abrió el camino de la inclusión social, que es Gustavo Petro. No existe ninguna inhabilidad hoy para que el presidente Gustavo Petro pudiese ser vicepresidente”, aseguró Barreras.

¿Quién mejor que Petro para ser nuestra fórmula a la vicepresidencia ? pic.twitter.com/Ufl5itVoik — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 9, 2026

El candidato Barreras aseguró tener un concepto de un exmagistrado del Consejo de Estado que asegura no existir ninguna ley que impida la participación de un exmandatario a aspirar por este cargo. Aunque mencionó no haberle planteado la posibilidad a Petro en ese momento, porque aseguró que esta discusión la debe llevar es la base petrista, más que el mandatario.

Desde hace varios meses este debate crece en medio de una elección polarizada. A finales de 2024, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella también planteó la posibilidad de convertir a Uribe en su fórmula vicepresidencial, una narrativa que volvió a proponer a mediados de 2025.

La primera vez que el aspirante por Salvación Nacional abrió la puerta, aseveró en sus redes sociales: "cualquiera que sea la fórmula, esta debe llevar al Gran Colombiano, Álvaro Uribe Vélez como vicepresidente; esa posibilidad es jurídicamente viable".

Para ganar en el 2026, si es que hay elecciones libres o para NO perder, como dice el Presidente Uribe en este vídeo, hay que tener claro que, cualquiera que sea la fórmula, esta debe llevar al Gran Colombiano, @AlvaroUribeVel, como Vicepresidente; esa posibilidad es… pic.twitter.com/jgLnXYzkE7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 20, 2024

