Paloma Valencia propone a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial y revive debate

La candidata del Centro Democrático a la presidencia, Paloma Valencia planteó la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe sea su fórmula vicepresidencial en los comicios de mayo. En esta misma línea, semanas atrás Roy Barreras propuso al presidente Gustavo Petro como su fórmula vicepresidencial.

Redacción Política
25 de febrero de 2026 - 07:03 p. m.
La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe recorrieron varias zonas este fin de semana promoviendo la campaña del Centro Democrático.
Foto: Archivo Particular
A menos de once días para las elecciones al Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos presidenciales de las tres consultas interpartidistas, la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia abrió la puerta a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea su fórmula vicepresidencial de ganar la Gran Consulta por Colombia.

“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente; yo les contesto que [...] todavía nos falta ganar esa consulta. Pero después de todo el recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”, aseguró la candidata del Centro Democrático.

La propuesta se hizo a contados días del inicio de la veda electoral, en un momento en que su partido tiene grietas provocadas por un intento de escisión planteado por la senadora María Fernanda Cabal y su esposo José Félix Lafaurie. Este último renunció oficialmente a la colectividad el día de ayer y se unió a Salvación Nacional para apoyar la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella.

Conozca más: José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y regresará a Salvación Nacional

Aun así, no es la primera vez en esta contienda que se propone a un exjefe de Estado como fórmula vicepresidencial. El candidato por el partido La Fuerza, Roy Barreras, propuso semanas atrás la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro aparezca en el tarjetón del 31 de mayo como una opción vicepresidencial de su candidatura.

“Que un presidente de la república no tiene ninguna inhabilidad ni impedimento para aspirar a la vicepresidencia. [...] Quién es más auténtico para recoger la izquierda y el progresismo es el líder natural que abrió el camino de la inclusión social, que es Gustavo Petro. No existe ninguna inhabilidad hoy para que el presidente Gustavo Petro pudiese ser vicepresidente”, aseguró Barreras.

El candidato Barreras aseguró tener un concepto de un exmagistrado del Consejo de Estado que asegura no existir ninguna ley que impida la participación de un exmandatario a aspirar por este cargo. Aunque mencionó no haberle planteado la posibilidad a Petro en ese momento, porque aseguró que esta discusión la debe llevar es la base petrista, más que el mandatario.

Desde hace varios meses este debate crece en medio de una elección polarizada. A finales de 2024, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella también planteó la posibilidad de convertir a Uribe en su fórmula vicepresidencial, una narrativa que volvió a proponer a mediados de 2025.

La primera vez que el aspirante por Salvación Nacional abrió la puerta, aseveró en sus redes sociales: "cualquiera que sea la fórmula, esta debe llevar al Gran Colombiano, Álvaro Uribe Vélez como vicepresidente; esa posibilidad es jurídicamente viable".

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

Por Redacción Política

