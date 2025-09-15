“Gracias por renunciar”: Corcho rechaza valla con logo del Polo y ratifica su candidatura

Carolina Corcho, precandidata por el Pacto Histórico, rechazó la valla sobre su supuesta renuncia. Foto: Archivo

La precandidata del Pacto Histórico Carolina Corcho ratificó su aspiración a la Presidencia y calificó como un “acto mal intencionado” la valla que apareció en Medellín en la que se asegura que la exministra renunció a su candidatura en favor de Iván Cepeda. “Hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio", sostuvo.

En la capital antioqueña fue colgada una valla con el logo del partido Polo Democrático y la imagen de Corcho en la que se lee: “Gracias Carolina Corcho por renunciar a tu candidatura. El poder de la unidad es la verdad”.

Corcho pidió que la valla sea retirada y también solicitó el apoyo de la ciudadanía a su candidatura en la consulta interna que espera hacer el Pacto Histórico el próximo domingo 26 de octubre.

"Solicito el retiro de esta valla que alguien de manera mal intencionada puso en Medellín. A mis contendores del Pacto hago a un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la consulta popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final", escribió Corcho en su cuenta de X.

Y agregó: “Ratifico que NO estoy aspirando a la Vicepresidencia, sino a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Invito a apoyarme en la consulta del 26 de octubre”.

Aunque no se conoce quién colgó la valla en Medellín, al interior del Pacto Histórico ha habido un llamado para que varios de los precandidatos adhieran a la aspiración del senador Iván Cepeda, quien entró a la contienda electoral el pasado 22 de agosto. Si bien algunos han estado dispuestos a hacerlo para consolidar una candidatura fuerte de cara al 2026, otros han dejado claro que primero debe haber una medición en la consulta interna.

Entre esas personas que no quieren declinar está Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dos de los aspirantes más fuertes de la coalición con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en 2022.

En todo caso, todavía no es seguro que el Pacto vaya a la consulta en octubre, pues su petición de ser partido único no ha sido resuelta en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y solo tienen plazo hasta el próximo 26 de septiembre para inscribir a sus precandidatos a la Presidencia y al Congreso.

