Cabal desmiente señalamientos de Tarazona: “Ningún comentario provino de mí”

Senadora María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona. Foto: Archivo

La senadora y precandidata por el Centro Democrático María Fernanda Cabal se desmarcó de las declaraciones que dio María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. Aseguró que no la amenazó ni dijo nada de lo señalado por Tarazona en entrevista.

Lea: “Me mira y me amenaza con miedo de que me meta a la política”: Tarazona sobre Cabal.

Tarazona, en la primera entrevista que dio tras la muerte de su esposo, indicó que uno de los “momentos más dolorosos” que vivió fue una charla que tuvo con la senadora Cabal en el segundo día de velación de Uribe Turbay en cámara ardiente en el Congreso. Uribe acababa de fallecer tras dos meses de numerosas intervenciones quirúrgicas debido al atentado sicarial del que fue víctima mientras realizaba actividades de campaña en Bogotá.

“Con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino que con miedo de que yo me meta a la política o que fuera candidata, ‘tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, dijo Tarazona en entrevista con RCN.

Tarazona agregó que la congresista la abordó en el Salón Elíptico y que llevaba un micrófono encendido en su camisa. Tras haber sido avisada de esto, le solicitó retirárselo para hablar.

“Yo le decía ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón,me lo mataron por hacer política, ¿cómo así que yo no conozco este país? Ella me da un abrazo, yo salí de ese espacio, me senté y dije ‘no puede ser’“, sostuvo.

¿Qué dijo Cabal sobre las declaraciones de Tarazona?

La senadora uribista dijo estar “extrañada” por los comentarios de Tarazona y aunque reconoció que llevaba un micrófono en su camisa, mencionó que lo llevaba porque acababa de hablar con medios de comunicación.

“En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, dijo Cabal en un comunicado de prensa.

Comunicado a la opinión pública



"Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mi” pic.twitter.com/N5pdUI43Iv — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 15, 2025

Igualmente, Cabal sostuvo que a pesar de las discrepancias que tuvo con Miguel Uribe Turbay estuvo atenta a la situación y fue a saludar con “profundo dolor” a Tarazona. Dejó claro que compartía principios fundamentales con su compañero de bancada.

“Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar, con total transparencia, que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí“.

Las declaraciones de Tarazona tienen fuertes implicaciones en la campaña del Centro Democrático, a la que entró su suegro, Miguel Uribe Londoño, como el quinto precandidato para reemplazar a Miguel Uribe Turbay.

