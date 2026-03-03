Gobierno Petro robustece medidas de seguridad para candidatos antes de las elecciones

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, revisaron este 25 de agosto la seguridad para las elecciones del 2026. Foto: Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, lideró el lunes la última reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE) en las que se evaluaron las medidas de seguridad que se aplicarán a los candidatos presidenciales o al Congreso en la antesala de la jornada del próximo 8 de marzo.

La cita convocada por la cartera política tuvo presencia de la algunos integrantes o delegados del Ministerio de Defensa, la Cúpula militar, Misiones de observación y algunos partidos políticos en donde se realizó el estudio de las alertas de seguridad que han expresado los candidatos.

Según comunicó el Ministerio del Interior al término de la sesión “se han estudiado solicitudes y se han implementado medidas de protección para: 64 precandidatos presidenciales, 425 aspirantes al Congreso y 91 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP)”.

“Con la articulación de la Policía y el Ejército, el Gobierno nacional reafirma el trabajo conjunto del Estado para proteger la democracia y garantizar elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional”, agregaron desde la oficina de Benedetti.

El ministro Benedetti también expresó, de cara a las elecciones, que “en esta semana crucial para nuestra democracia, adelantamos el último CORMPE presidencial antes de las elecciones del 8 de marzo. Con este se completan ya 13 CORMPE presidenciales, 20 de Congreso y 10 de CITREP, evaluando y tomando medidas para la seguridad de más de 590 candidatos”.

Ahora bien, el ministro dijo que en estos operativos se desplegaron, solo para 64 aspirantes a la Presidencia, cerca de 400 vehículos blindados y las debidas medidas de protección a más de 4.000 eventos proselitistas a lo largo del territorio nacional.

Finalmente, el ministro insistió que los principales procesos de seguridad en materia presidencial se mantendrán durante los comicios de primera y segunda vuelta, resaltando, además, que muchos de ellos serán robustecidos para las fórmulas vicepresidenciales que entren en juego en la contienda electoral.

La medidas se han adoptado a pesar del déficit para el despliegue operativo en la defensa de los candidatos, según reiteraron en numerosas oportunidades desde la Unidad Nacional de Protección por falta, especialmente, de vehículos para la protección de candidatos.

Esta última jornada de evaluación para garantías de seguridad se presentó horas después de que desde la cartera de Defensa se asegurara que persisten alertas sobre los comicios del próximo 8 de marzo. Según dijo el ministro Pedro Sánchez, el cese al fuego unilateral anunciado por el ELN no es garantía para el cese de estas hostilidades y persisten, al menos, 127 alertas para la intervención de los procesos electorales en los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander, César, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca.

